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KITSAB: “Hükümet defalarca açıkladığı hibe ve katkıları hala yapmadı"

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) covid-19 delta varyantının turizm sektörünü de vuracağını belirtti. 

06 Temmuz 2021 Salı 11:45
KITSAB: “Hükümet defalarca açıkladığı hibe ve katkıları hala yapmadı"

Konuyla ilgili KITSAB’tan yapılan yazılı açıklamada, delta varyantı nedeniyle artan önlemlerin faturasının turizm sektörüne kesileceği kaydedildi.
Bu gelişmelerden sonra, Temmuz ayı içinde yumuşaması beklenen seyahat kısıtlamalarının aynı şekilde sürdürülmesi ve hatta katılaştırılmasının beklendiği dile getirilen açıklama şöyle sürdü:
“Covid-19 virüsünün ortaya çıktığı ilk günlerden beri, salgın sürecinin uzaması olasılığına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, KKTC’nin Delta varyantına karşı da hazırlıksızlık yakalanmasına neden olmuş görünüyor. Sağlık Bakanı, Delta varyantını saptayacak cihazın alınmamış olmasından yakınırken günlük test sayısının 10 bin barajını aşamamış olması da endişelere neden olmaktadır. Salgının etkisini azalttığı günlerin bize kazandırdığı zamanı, sağlık servislerimizi güçlendirmek için kullanamadık; gerekli önlemleri almayarak halkı yine korku ile yaşamaya terk ettik. 
Hükümetimiz, salgının büyük ölçüde etkilediği işletmeleri de gelişmelerin akışına terk etmiş görünüyor. Özellikle turizm ve seyahat acentelerine yapılması gereken katkılar yapılmamış, salgının sona ermesi ve acentelerin kendiliğinden çalışmaya başlaması beklenmiştir. Açıkça görülüyor ki yeni virüs salgını, çalışmaya başlayamamış acenteleri ve çalışanlarını yok edecek ve hükümetimiz de bunu seyretmekle yetinecektir”


“HÜKÜMET DEFALARCA AÇIKLADIĞI HİBE VE KATKILARI HALA YAPMADI”

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Hükümetin şimdiye kadar defalarca açıkladığı hibe ve katkıları hala yapmadığı dile getirilen açıklama şu ifadelerle sürdü:
“Başbakanın son açıklamaları, bu hibe ve katkıların ‘kuşa çevrildiğini’ ve bu katkıların işletmelerimizin bir aylık zorunlu giderlerini veya çalışanlarımızın bir aylık elektrik ödemelerini bile karşılayamayacağını göstermektedir. Bu katkıların yapılacağını duyurmak için yapılan harcamalar, bu katıların kendisinden daha yüksek miktarlara ulaşırsa şaşmamak gerekecektir.
Gerek sağlık için gereken yatırımların yapılmamış olması; gerekse salgından etkilenen işletmelerin ve çalışanlarının desteklenememesi KKTC devletinin varlık nedenini sorgulanır hale getirmiştir. KKTC Hükümetlerinin böyle bir sonuca neden olmaya hiçbir hakları yoktur. Salgın karşısında yaşadığımız çaresizliğin sorumlusu tam olarak hükümettir.
Hükümeti, bu aşamadan sonra bile olsa Covid-19 salgınını ciddiye almaya, harcamalarını salgına göre yeniden şekillendirmeye ve salgından birinci derece etkilenen kesimleri korumak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Sağlık alanında yeterli önlemlerin alınmasının turizm sektörünün düşük tempoda da olsa çalışmasına olanak vererek toplumsal gelirlerin korunmasına yardımcı olacağının altını ise ayrıca çizmek isteriz”

 

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Son Güncelleme: 06.07.2021 12:08
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