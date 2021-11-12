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KITSAB: "Girişlerdeki 72 saatlik test sonucu uygulamasına son verilmeli”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turuncu ülkelerden gelen çift aşılı veya hastalığı geçiren kişilerde aranan “72 saatlik negatif PCR/Antijen test sonucu” uygulamasına son verilmesini istedi.

12 Kasım 2021 Cuma 16:15
KITSAB: "Girişlerdeki 72 saatlik test sonucu uygulamasına son verilmeli”

KITSAB’dan yapılan açıklamada, ekonomiye canlılık kazandırmak için yurt dışından yolcu kabul edilmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilerek, turuncu kategori ülkelerinden gelen misafirlere Ercan Havalimanı varışında uygulanan PCR/Antijen testlerinin, Ercan Havalimanı’nın mevcut hizmet kapasitesini düşürdüğü ve uygulamayı zorlaştırdığı belirtildi.

Ercan’daki personel yetersizliği, yeni terminal binasının henüz hizmet verecek duruma getirilememesi ve mevcut terminal binasına yatırım yapılmamasından dolayı ülkeyi ziyaret eden yolcuların mağdur olduğu savunulan açıklada, şunlar kaydedildi:

“Seyahat acentelerimiz yolcu kabulü esnasında büyük sıkıntılar yaşamakta ve ülke turizmi üzerinde oldukça kötü bir intiba bırakılmaktadır.

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Ülkemizin dünyaya açılan kapısı konumundaki Ercan Havalimanı’nın birtakım düzenlemeler ile ivedi olarak rahatlatılması, yolcuların ve seyahat acentelerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Turuncu ülkelerden gelen çift aşılı ve/veya hastalığı geçirmiş olan misafirlerde aranmakta olan 72 saatlik negatif PCR/Antijen test sonucu uygulamasına, başarılı bir şekilde devam eden salgın yönetimi ve aşılanma programında alınan mesafeler de dikkate alınarak son verilmelidir.

Nitekim bu uygulama salgınla mücadelede başarı gösteren birçok Avrupa ülkesinde son bulmuştur. Bu uygulamanın son bulması ile Ercan Havalimanı’nda test işlemleri sırasında yaşanan yığılmaların son bulacağı, turistik hareketliliğinde destekleneceği kanaatindeyiz. Böyle bir hareketlenme, ekonomideki canlanmayı destekleyerek bütün işletmelerimizin güçlenmesine yardımcı olacağı açıktır.

Hükümetimizi bu konuda acil önlemler almaya çağırır, bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğimizi duyururuz.”

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Son Güncelleme: 12.11.2021 17:25
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