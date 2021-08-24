banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
140'ı yerel 178 pozitif vaka
140'ı yerel 178 pozitif vaka
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
banner376

KITSAB: “Gerekli önlemleri almak hükümetin en öncelikli görevi olmalı”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turizm sektörünün ülkeye geri kazandırılması için gerekli önlemleri almanın hükümetin en öncelikli görevi olması gerektiğini kaydederek, hükümeti bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

24 Ağustos 2021 Salı 12:00
KITSAB: “Gerekli önlemleri almak hükümetin en öncelikli görevi olmalı”

KITSAB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının büyük ölçüde turizm sektörünü yok ettiği belirtilerek, sektörün ülkeye ve ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili önlemlerin hala alınmamış olmasının büyük bir endişe ve üzüntü ile izlendiği ifade edildi.
Ülkeye giriş koşullarının, çevre ülkeler ile uyumlu ve kalıcı olarak saptanıp ilan edilmesinin bu önlemlerin başında geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Ne yazık ki hükümet, bu konuda akılcı bir politika izlemekten uzaktır ve hala çift aşılı yolculardan bile PCR testi talep edebilmektedir. Güney Kıbrıs yoluyla gelebilecek turistlere giriş olanağı sağlamak için gerekli düzenlemeler de bir türlü yapılmamakta ve Güney Kıbrıs’a giriş koşulları ile kara kapılarından geçişler uyumlu hale getirilmemektedir.” 
Ercan Havaalanı’ndaki sağlık kontrollerinde yaşanan tıkanıklıkların, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından tespit edilerek, kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, “Sayın Canaltay, sağlık ekiplerinin sayısının artırılmasını isterken, Sağlık Bakanlığı bu amaçla yeterli ödenek alamadığından yakınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

banner341
Bakanlıklar arasındaki tartışmanın, turizmin önemsenmediğini ve siyasi çekişmelere kurban edilebileceğini gösterdiği savunulan açıklamada, şunlar belirtildi: 
“Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan, binlerce doğrudan ve on binlerce dolaylı çalışana istihdam ve aş olanağı sağlayan turizm sektörünün geri kazanılması için gerekli önlemleri almak hükümetin en öncelikli görevi olmalıdır. Hükümeti bu konuda daha duyarlı olmaya davet eder, durumu izlemeye ve gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğimizi duyururuz.”

 

banner360
Son Güncelleme: 24.08.2021 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükoğlu: “Lütfen bilime inanalım, aşı olalım”
Büyükoğlu: “Lütfen bilime inanalım, aşı olalım”
MEMUR-SEN Rum yönetimini kınadı
MEMUR-SEN Rum yönetimini kınadı
Cumhurbaşkanı Tatar vaka artışlarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Tatar vaka artışlarını değerlendirdi
Balık avcılık faaliyetlerinde kontrol ve denetimlere 1 Eylül’den itibaren başlanıyor
Balık avcılık faaliyetlerinde kontrol ve denetimlere 1 Eylül’den itibaren başlanıyor
Müftüzade: “Kayıplar konusunun politize edilmesi ailelerin yarasını deşiyor”
Müftüzade: “Kayıplar konusunun politize edilmesi ailelerin yarasını deşiyor”
Başbakan Saner Ekonomi Kurulu ile biraraya geliyor
Başbakan Saner Ekonomi Kurulu ile biraraya geliyor
Gönyeli esnafı mağdur
Gönyeli esnafı mağdur
Hasipoğlu'ndan pasaportların geri alınması kararına tepki
Hasipoğlu'ndan pasaportların geri alınması kararına tepki
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
Kurultay ve tüzük değişikliğini masaya yatırılacak
Kurultay ve tüzük değişikliğini masaya yatırılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim