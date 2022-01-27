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KITSAB'dan öneri

27 Ocak 2022 Perşembe 16:00
KITSAB'dan öneri

KITSAB: “TURİST KABUL KOŞULLARININ İLERİYE DÖNÜK OLARAK SAPTANMASI VE TURİST GELİŞİNİ ARTIRACAK FAALİYETLERİN BİZZAT BAŞBAKAN TARAFINDAN KOORDİNE EDİLMESİ GEREK"

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), ileriye dönük turist kabul koşullarının Başbakan tarafından koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.

KTSAB adına yapılan yazılı açıklamada, pandemi ve ekonomik krizin işletmeler ve çalışanlarını da büyük ölçüde yıprattığı, Kıbrıs Türk ekonomisinin acil olarak gelire ihtiyacı olduğu ve bunu sağlamanın en etkili yolunun, turizm sektörü olduğu kaydedildi. 

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Açıklamada, “KKTC’ye turist girişlerinin başlaması için turist kabul koşullarının ileriye dönük olarak saptanması ve turist gelişini artıracak faaliyetlerin bizzat başbakan tarafından koordine edilmesi gerekmektedir” denildi.

Başta Güney Kıbrıs olmak üzere Kuzey Kıbrıs’ın rakibi durumunda olan turizm destinasyonlarının yeni sezonda uygulayacakları kuralları haftalar önceden belirleyip kamuoyuna açıkladıklarını ve pazarlama faaliyetlerini başlattıkları kaydedildi.

Açıklamada seçimde siyasi parti ve liderlerinin büyük bir olgunlukla hareket ettiği kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı demokratik olgunluğunu bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir” ifadeleri yer aldı.

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Son Güncelleme: 27.01.2022 17:21
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