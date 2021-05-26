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KITSAB'dan hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin, Kuzeye geçiş kriterleriyle ilgili kararları eleştirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15
KITSAB'dan hükümete eleştiri
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KITSAB’tan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Başta Güney Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere çevredeki ülkelerin turist getirmek için harcadığı çabaları ibretle; KKTC hükümetinin Kuzey Kıbrıs’a turist getirilmesini engellemek için yaptıklarını ise endişe izlemekteyiz” denildi.

“YENİ ZELANDA, FALKLAND ADALARI VE İZLANDA GİBİ ÜLKELERDEN TURİST GETİRMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ KALMAMIŞ”

KKTC Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararlara işaret edilen açıklamada, “Güney Kıbrıs’a filtrelenmiş bir şekilde gelen turistlerin bile Kuzey Kıbrıs’a geçişine izin verilmeyeceğini; Güney Kıbrıs’a gelebilen bir turistin KKTC’ye geçebilmesi için KKTC tarafından yeşil olarak tanımlanmış bir ülkeden gelmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu durumda bizim, yeşil kategoride yer alan Yeni Zelanda, Falkland Adaları ve İzlanda gibi ülkelerden turist getirmekten başka şansımız kalmamış görünmektedir” ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un, Rus turist akışını başlatmak için Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da eşlik etmesiyle Rusya’ya kadar gittiğine işaret edilen açıklamada “KKTC hükümetinin ayağımıza kadar gelen Rus turistlerin KKTC’ye günübirlik ziyaretlerine bile izin vermeyeceğini açıkça ilan etmesi tam bir ‘kendini bilmezlik’ halidir. Bu tutum, turizm sektörünün Kıbrıs Türk ekonomisi için ‘hayati önemde’ olduğunu kavramamış olmanın ötesinde yurttaşlarımızın nasıl bir durumda olduğunu bile gözlemleyememek demektir” denildi.

“ESNAF BİR SÜRE DAHA İŞSİZLİKTEN KIRILACAK”

“KKTC hükümeti, başlıca gelir kaynağımızı oluşturan turizm sektörüne son ve öldürücü darbeyi bu şekilde indirmiş olurken, yüzlerce acentemizi, Güney Kıbrıs’tan günü birlik olarak KKTC’ye geçen turistlere hizmet veren yüzlerce restoranımızı ve binlerce çalışanı da açlığa mahkum etmiştir” şeklinde süren açıklamada bunun esnafın bir süre daha “işsizlikten kırılacağı” anlamına geldiği kaydedildi.

Alınan kararın ardında yatan düşünceyi anlayabilmenin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, “Aylardan beri alınan kararlarla ortaya çıkan tek şey, KKTC Hükümetinin turizm sektörünü gözden çıkarmış olduğudur. Bu sektörden ekmek parası kazanan, bu sektöre umut bağlayan herkes, beklentilerini ve tutumlarını bu sonuca göre şekillendirmek zorunda bırakılmaktadır” ifadeleri de kullanıldı.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 15:45
Anahtar Kelimeler:
Kıtsab
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