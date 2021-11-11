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KITSAB, Başbakan Sucuoğlu’nun başlattığı çalışmalardan memnun

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun görevi üstlendiği kısa sürede ekonomik kalkınmanın kaçınılmaz bir öncelik olduğu hususunda basına verdiği demeçleri ve bu vizyonla başlattığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

11 Kasım 2021 Perşembe 13:45
KITSAB, Başbakan Sucuoğlu’nun başlattığı çalışmalardan memnun

KITSAB, 18 aydır devam eden olağanüstü pandemi koşulları nedeniyle turizmin ve dolayısıyla ekonominin geldiği son noktada ülke dinamiklerinin harekete geçtiğini gözlemlemenin, turizmin bel kemiği konumundaki seyahat acenteleri açısından oldukça sevindirici olduğunu vurguladı.

KITSAB’dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 verilerine göre Kuzey Kıbrıs ekonomisine yıllık 960 milyon dolar girdi sağlayan turizm sektörünün ekonomik kalkınmada oldukça kritik bir rol oynadığı ifade edilerek, 18 aydır devam eden salgın süreci ile birlikte, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin can damarı niteliğindeki turizm sektörünün kendi dizleri üzerine çöktüğü ve bu durumun artık sektörel değil toplumsal bir mesele haline geldiği de kaydedildi.

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Açıklamanın devamı şöyle:

“Covid sürecinde, olumsuz salgın koşulları nedeniyle genişletilen ve sürdürülmekte olan seyahat kısıtlamaları, turistik faaliyetlerin ve dolayısıyla ülke ekonomisine giren dövizin önündeki en büyük engeldir. Bizler, salgın süresince etkin bir şekilde sürdürülen aşılanma programındaki ilerlemelerin oldukça başarılı ve tatmin edici bir düzeye ulaştığını gözlemliyoruz. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) olarak gelinen bu noktada seyahat kısıtlamalarının makul bir ölçekte daraltılarak yeniden şekillendirilmesi ve turistik faaliyetlerin genişletilmesi çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini savunmaktayız.

Bu vesile ile Başbakan Sayın Sucuoğlu’nun ekonomik seferberlik niteliğindeki çağrılarına kulak veriyor ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) olarak üzerimize düşen her türlü çalışmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz”

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Son Güncelleme: 11.11.2021 15:23
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