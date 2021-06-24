KITSAB: “Aşılanmaktan memnunuz, artık çalışmak istiyoruz”

KITSAB'dan basın açıklaması:

"Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden temin edilen aşıların yaygın olarak kullanılması, özellikle turizm sektörü çalışanlarımıza tek dozluk Johnson&Johnson aşısının yaygın olarak yapılması sonrasında turizm sektörünün 1 Temmuz tarihi itibariyle tam kapasite olarak çalışmaya başlamasını bekliyoruz. Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu tarafından Turizm Üst Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada belirtildiği gibi, hava ulaşımındaki sınırlamaların kaldırılması, ülkeye giriş koşullarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Ülkemizin başlıca gelir kaynağı olan turizm sektörünün çalışmasına olanak verecek kararların alınmasının zamanı gelmiştir. Buna göre, çift aşılı kişilerin KKTC’ye girişlerinin herhangi bir test koşuluna bağlanmaması, çift PCR testi ile girişlerin karantinasız olarak düzenlenmesi, Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin aynı koşullarla KKTC’ye geçebilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Hükümet bu kararları alsa bile turizm sektörünün çalışabilmesi uçuş sayısının artmasına bağlı olacaktır. Unutulmamalıdır ki KKTC’ye turist getirmek için yoğun bir faaliyet sürdürmemiz gerekecektir. Önemli çabalar ortaya konularak yaratılacak turizm potansiyelinin yeterli uçuş olanağı olmadığı gerekçesi ile heba edilmesi asla kabul edilebilir değildir.KKTC hükümeti, en erken zamanda, uçuşlar üzerindeki denetimini kaldırmalı ve hava yolu şirketlerimiz uçuş düzenleme konusunda serbest bırakılmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde toplanan Turizm Üst Kurulu’nda ortaya çıkan bu sonuçların, KKTC Hükümeti tarafından karara bağlanması, Turizm Bakanlığı ve sektör çalışanlarının ellerindeki kelepçelerin çıkarılmasını bekliyoruz. Hükümetimizin yurttaşlarımızın aşılanması konusunda sağladığı başarıyı bu alanda da tekrarlamasının, salgının yarattığı ekonomik çöküntü altında ezilen halkımızın rahatlamasına neden olacağı açıktır. Aşılanmaktan memnunuz; artık çalışmak istiyoruz!

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."