KITSAB 32. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladı

KITSAB’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Salgın sonrasında turizm, biraz daha zor ve daha değişik olacak; müşterilerimiz daha özel hizmetler bekleyecektir. Hem biz, hem sektörümüz, hem de ülkemiz değişmek zorunda.
Bu değişime ayak uydurmaya çalışırken acentelerimizin birliğini ve dayanışmasını sağlamak hepimiz için büyük önem taşıyor. Yeni dönemde başlıca görevimiz, bu yenilenmeyi doğru şekilde yapmak için çalışmak olacaktır. Gerek sektörümüzün paydaşları, gerekse hükümetlerle kuracağımız ilişkiler, özellikle bu amaca dönük olacaktır.
Yeni dönem, çok daha zorlu geçecektir ama birlik ve bütünlük içinde bütün bu zorlukları aşacağımıza inanıyor; genel kurula katılım gösteren tüm birlik üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.”
Genel Kurul’da oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları ise şöyle:
Yönetim Kurulu:
Orhan Tolun : Başkan
Oğuz Akançay : Asbaşkan
Gökalp Alpler : Sekreter
Ömer Beyoğlu : Sayman
Tolga Rahvancıoğlu : Faal Üye
Artunç Gürkut : Faal Üye
Denetleme Kurulu :
Hüseyin Tabur
Özlem Gazi Küçük
Hasan Alşan
Disiplin Kurulu:
Mustafa Şanverdi
Ebru Sönmez
Şükrü Tolgalı