KITREB’den KITSAB ve KITOB’a eleştiri

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Başkanı Yusuf Nidai, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB)’nın rehberlerle ve KITREB hakkındaki iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Nidai, yaptığı yazılı açıklamada, KITOB ve KITSAB'ın 4 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında okunan ortak açıklamada ve de KITSAB Başkanı Erkan Kilim’in konuşmasında rehberlerle ilgili iddiaların “hiçbir hukuki ve gerçek bilgi temellerine dayanmadığını” söyledi.

REHBERLER KONUSU

Ülkede 100 civarında aktif rehber bulunduğu iddiasına karşılık Nidai, “Şu anda Birliğimiz bünyesinde kokartlarını yenilemiş 216 profesyonel turist rehberinin bulunduğunu ve sadece 10 üyemizin resmî olarak ‘Kamu Görevlisi’ statüsünde olduğu, ayrıca bu yıl kokartları yenilenmiş 10 üyemizin ise hali hazırda profesyonel turist rehberi olarak Ören Yerleri ve müzelerde görev yaptığı görülmektedir” dedi.

YABANCI DİL KONUSU

Ülkede kalifiye rehber ve yeterli sayıda yabancı dile haiz rehber bulunmadığı görüşlerinin de yanlış ve rehberleri aşağılayıcı olduğunu belirten Nidai, “Küçük bir ülke olmamıza karşın 216 kokartlı rehberimiz tam 17 değişik dilde hizmet etmeye hazırdır. Daha net anlaşılması açısından kuzey komşumuz Türkiye'de TUREB'e kayıtlı 5 bin üzerinde kokartlı rehber 35 dilde hizmet vermektedir. Rakamlar bizim ne kadar zengin bir dil çeşitliliğine sahip olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

KITSAB HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ

KITSAB Başkanının, KITREB Başkanı’na yönelik "KKTC turizmine darbe vurduğu” suçlaması yönelttiğini de savunan Nidai, “Bu konuda kendisi hakkında hukuki sürecin çok yakında başlayacağını da kamuoyuna duyurmak istiyorum” dedi.

TV PROGRAMINA ÇAĞRI

Nidai, KITOB ve KITSAB Başkanlarını iddiaları canlı televizyon programında tartışmaya çağırdı.



