KITOB'un 29’uncu olağan genel kurulu yapıldı

BRT’nin haberine göre Girne’de Grand Pasha Hotel’de gerçekleşen genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasıyla başladı. Atatürk, şehitler ve yaşamını kaybeden otelciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşmalara geçildi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, turizmin ekonominin lokomotif sektörü olduğuna dikkat çekerek, turizmde teşvike ihtiyaç olmamasının sebebinin, ülkeye direkt uçuşların yapılamaması olduğunu vurguladı.

Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat Tüzüğü’nde Kıbrıslı Türkler aleyhine tadilat yapmaya çalışarak, yeni engeller çıkardığını kaydeden Tatar, ülkeye 4 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığı Ercan Havaalanı’na direkt uçuş olmamasının sebebinin de Rum vetosu olduğunu anımsattı.

Ülkede hükümetler değişse de sektörün her zaman var olacağını anımsatan Tatar, turizm politikalarında devamlılık ve istikrarın çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, otelcilerden, yerli üretim ve istihdamı tercih ederek, ülke ekonomisine kaktı sağlamalarını istedi.

Türkiye’nin de desteğiyle turizmde 1974’ten bu güne çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Tatar, hükümet olarak, turizm sektörünün başarılı olması için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını kaydetti.

ERHÜRMAN

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da Kuzey Kıbrıs'ta turizm markası yaratma hedefine ulaşılamadığını ve bir vizyon ortaya konulamadığını kaydederek, turizmde istikrarın önemine değindi.

Turizmde istenilen noktaya ulaşılamamasının en önemli sebebinin siyasi istikrarsızlık olduğuna değinen Erhürman, bütün sıkıntılara rağmen sektörde başarıya ulaşıldığını dile getirdi.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de ekonominin lokomotif sektörü olan turizmi daha iyi konuma getirebilmek adına sektör temsilcileriyle birlikte, ileriye dönük planlamalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ülke turizminde istikrarın yakalanamamasının en büyük nedeninin siyasi istikrarsızlık ve hükümet değişiklikleri olduğunu söyleyen Üstel, bundan hareketle turizmde bir devlet politikası oluşturmak amacıyla Turizm Şurası düzenlediklerini anımsattı.

Şura sonuçlarının uygulanmasının önemine de işaret eden Üstel, şura sonuçlarının önümüzdeki 10 yılda turizmde izlenecek yol haritasını belirlenmesinde belirleyici olacağına olan inancını dile getirdi.

Üstel, turizmi daha de geliştirmek ve ulaşımın önündeki engelleri kaldırmak için geniş katılımlı bir Turizm Koordinasyon Ajansı kurulacağını ifade etti.

ÇAĞINER

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sektörün hızla geliştiğini ifade ederek, birliğin, sektörün ekonomi politikalarına yön veren bir yapıya kavuşturmak için çalıştığını kaydetti.

Ülke turizmine sahip çıkarken topluma da hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Çağıner, turizmde yerel tüketimi artırmak ve yerel istihdamı yaygınlaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmalara değindi.

KENT

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Onursal Başkanı Aziz Kent de ülke turizminin önündeki en önemli sorunların siyasi istikrarsızlık ve ulaşım olduğunu belirterek, 1 yıldızlı şartlarla 5 yıldızlı turizm yapılamayacağını anlattı.

Konuşmaların ardından, Faaliyet Raporu ile Mali Rapor okunup, üyelere sunuldu ve genel kurul sona erdi.