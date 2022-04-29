KITOB: Bayramda beş yıldızlı tesisler yüzde 71, küçük oteller yüzde 51 oranında dolu

Çağıner, bunun yanında 27 tesisin bayram doluluklarının yüzde 60 – yüzde 99 oranları arasında olmasının beklendiğini belirtti
29 Nisan 2022 Cuma 18:45
Son Güncelleme: 29.04.2022 21:00
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Ramazan Bayramı süresince beş yıldızlı büyük tesislerin yüzde 71, küçük otellerin ise yüzde 51 oranında dolu olmasının beklendiğini belirtti.
Çağıner, bunun yanında 27 tesisin bayram doluluklarının yüzde 60 – yüzde 99 oranları arasında olmasının beklendiğini belirtti