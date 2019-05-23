Kitabevleri Hala Sultan Kitap Günleri İle İlgili Ortak Basın Açıklaması Yaptı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Galeri Kültür Kitabevi, Işık Kitabevi, Doku Kitap Kırtasiye / KTEV ve Khora Kitabevi “Hala Sultan Kitap Günleri” ile ilgili ortak basın açıklaması yaparak, yetkililere etkinlik ve etkinliğin yaratacağı durum ile ilgili sorular yöneltti, kaygılarını dile getirdi.

Bildiride ülkede faaliyet yürüten kitabevleri ve yayıncıların sorunlarına yönelik yetkililerin kayıtsız kaldığı da belirtildi.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevi ve yayıncılar olarak her gün yüzleştiğimiz zorluklara rağmen üretmeye ve insanımızı kitap ile buluşturmaya çalışmaktayız” denilen açıklamada, Türkiye’den kitap getirtme ve ülkede yayınlamadaki zorluklardan biri olan kitaba uygulanan KDV’nin kaldırılması konusunda 22 Ocak tarihinde ortak bir basın açıklaması yapıldığı hatırlatıldı.

Bu konudaki sıkıntının ilgililere de iletildiği ancak bugüne kadar konu ile ilgili yayınevlerine herhangi bir dönüş olmadığı dile getirilen bildiride, “Şimdi ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenecek Hala Sultan Kitap Günleri adlı etkinliği şaşkınlıkla öğrenmiş durumdayız” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevleri olarak ithalat yapabilmek için her yıl Ticaret Odasına para ödeyip ithalatçı belgesi almaktayız. Kitaplarımızın adaya girişinde, hem kitapların hem de taşımacılığın KDV’sini peşin ödüyoruz.



Ayrıca kusurlu veya satılmayan kitapların iade edilmesi aynı taşımacılık ücretinin yeniden ödenmesi anlamına geleceğinden getirdiğimiz her kitabı peşin almaktayız. Buna rağmen okuyucumuzun uygun fiyatlara kitap okuyabilmesi için ek bir ücret talep etmeden kitaplarımızı Türkiye satış fiyatları ile satmaya çalışmaktayız. Tüm bu koşulların birleşimi Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten bir kitabevinin, Türkiye’deki meslektaşlarına göre çok daha düşük kar marjları ile yaşamaya çalışması anlamına gelmektedir.Duyurulmuş olan Hala Sultan Kitap Günlerinde Kıbrıs’ın kuzeyinden davetli herhangi bir yayıncı ve kitapçı olmaması, daha da ötesi kitapçılığı ve yayıncılığı ayakta tutmaya çalışan bizlerin bilgisi dahi olmaksızın Türkiye’den yayınevleri ve dağıtımcılarla temasa geçilerek yapılıyor oluşu şaşkınlığımızın kaynağıdır.”Bildiride yetkililere ve organizatörlere bazı sorular da yöneltildi. “Etkinliğe tamamı Türkiye’den katılacak yayınevleri ve dağıtımcılara Kıbrıs’a getirecekleri kitaplar için bizlere uygulanan ithalatçı izni zorunluluğu ve KDV uygulaması uygulanacak mı?” diye sorulan bildiride “Kitapların ülkemize girişlerinde bizlerin ödemesi gereken taşımacılık ücretleri etkinlik için Kıbrıs’a gelecek yayınevleri ve dağıtımcılar tarafından ödenecek mi?” sorusu da yönetildi.Bildiride şu sorulara da cevap istendi:“Etkinlik sonunda satılamamış olan kitaplar ne olacak? Bizlerin yüzleştiği tekrar taşıma maliyeti ödeyerek geri gönderme durumunda kalacaklar mı? Eğer bahsi geçen harcamalar devlet veya halkın kaynakları ile faaliyet yürüten Vakıflar tarafından karşılanacaksa, bu durum Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet yürüten kitabevleri ve yayıncılar ile haksız rekabet ortamı yaratmıyor mu?Etkinlikte vergi dairemizde kaydı dahi olmayan yayıncıların ve dağıtımcıların satış yapacak olması, satışın vergisinin kaybı ile kamuyu zarara uğratmak anlamına gelmez mi? Vakıflar İdaresinin ve yönetimin önceliğinin buradaki kitabevleri ve yayıncıların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve böylece edebiyatımızın, tarih bilincimizin, kültürümüzün ve ada yarımızda üretimin geliştirilmesi olması gerekmez mi?

(DOĞ/ÖK)

