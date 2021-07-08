Kişmir: Çocuk işçinin iş cinayetine kurban olması, çarpık yapıyı gözler önüne serdi

“SENDİKASIZ ÇALIŞTIRMA YASAKLANMADIĞI SÜRECE, GENCECİK ÇOCUKLARIMIZI BU UĞURDA KAYBETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Basın Emekçileri Sendikası (Basın Sen) Başkanı Ali Kişmir, bugün Güzelyurt’ta meydana gelen, “çocuk işçinin iş cinayetiyle öldürülmesi”nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşan çarpık yapıyı da gözler önüne serdiğini savundu.
Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın, yaşanan cinayetten de öte, çocuk işçinin çalışma zorunluluğu ile birlikte devlet mekanizmasının denetim organlarını düzgün bir şekilde işletmemesinin de bir sonucu olduğuna işaret ederek, “Sendikasız çalıştırma yasaklanmadığı sürece, gencecik çocuklarımızı bu uğurda kaybetmeye devam edeceğiz” dedi.
Kişmir, “Bundan ötesi, iş cinayetlerinin her gün devamı ile sonuçlanacak ve her cinayetin sorumlusu da devlet olacaktır. İş cinayetine kurban giden çocuğumuza rahmet, yaslı ailesine sabır dileriz” dedi.