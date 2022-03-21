Kişmir “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” eleştirdi

Kişmir açıklamasında, “Ülkemizde Belediyeler Reformu’na ihtiyaç olmasına rağmen, bu reformun nasıl olacağı, tüm paydaşlar ile tartışarak ve bir konsensüs ile belirlenmelidir. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin alıştığı şekliyle, ‘Ben yaptım, olur’ zihniyetiyle değil” ifadelerini kullandı.
Kişmir açıklamasında, “Ülkemizde Belediyeler Reformu’na ihtiyaç olmasına rağmen, bu reformun nasıl olacağı, tüm paydaşlar ile tartışarak ve bir konsensüs ile belirlenmelidir. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin alıştığı şekliyle, ‘Ben yaptım, olur’ zihniyetiyle değil” ifadelerini kullandı.