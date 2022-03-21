Kişmir “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı” eleştirdi

Kişmir açıklamasında, “Ülkemizde Belediyeler Reformu’na ihtiyaç olmasına rağmen, bu reformun nasıl olacağı, tüm paydaşlar ile tartışarak ve bir konsensüs ile belirlenmelidir. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin alıştığı şekliyle, ‘Ben yaptım, olur’ zihniyetiyle değil” ifadelerini kullandı.



Yerel yönetimlerde örgütlü BES, DEV-İŞ ve MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ’in, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın geri alınması talebiyle başlattığı eylem ve grevlere destek belirten Kişmir, “Bu onurlu duruşu selamladığımızı da tüm kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.