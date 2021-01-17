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Kısmi sokağa çıkma yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu’nun dün akşam aldığı ve ülkede bu akşamdan itibaren 25 Ocak’a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında geceleri kısmi sokağa çıkma yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

17 Ocak 2021 Pazar 13:05
Kısmi sokağa çıkma yasağı Resmi Gazete’de yayımlandı
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Bakanlar Kurulu’nun dün akşam aldığı ve ülkede bu akşamdan itibaren 25 Ocak’a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında geceleri kısmi sokağa çıkma yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yer alan karar aynen şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın 2'nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, aşağıda öngörülen koşullara bağlı olarak 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22.00'dan itibaren 25 Ocak 2021 sabah saat 05.00'a kadar olmak üzere gece saat 22.00'dan sabah saat 05:00'a kadar aşağıda öngörülen istisnai koşullara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eder.

Bulaşıcı Hatalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları , kaymakamlıklar v.b) dışında kalan kişiler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır. 2. Bu Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hak.kında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır”

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Son Güncelleme: 17.01.2021 14:20
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteKısmi Sokağa çıkma Yasağı
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