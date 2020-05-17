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Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kalkıyor

Adım adım hayat normalleşiyor..

17 Mayıs 2020 Pazar 07:00
Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kalkıyor
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Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konan gece sokağa çıkma yasağı dün akşamdan itibaren 22.00’den 05.59’a olacak şekilde düzenlendi.. Pazarları geçerli olan kısmi sokağa çıkma yasağı ise bugünden itibaren kalkıyor.

Bakanlar Kurulu’nun hazırladığı Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’ne göre, gece sokağa çıkma yasağı dün akşamdan beri  20 Mayıs sabahına kadar gece 22.00- sabah 05.59 saatleri arasında uygulanacak.

Gece sokağa çıkma 20 Mayıs’tan itibaren 1 Haziran sabahına kadar ise gece 00.00-sabah 05.59 saatleri arasında yasak olacak.

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Pazar günleri sabah saat 06.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında uygulanmakta olan kısmi sokağa çıkma yasağı ise bugünden itibaren artık yok..

Gündüz veya gece sokağa çıkmak durumunda olan kişiler, sokağa çıkarken ve sokakta oldukları sürece maske takmakla yükümlüdür.

Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

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Son Güncelleme: 16.05.2020 19:52
Anahtar Kelimeler:
Kktc Kısmi Sokağa çıkma YasağıKktc Normalleşme
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