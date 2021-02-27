Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı..İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları!

İşte alınan kararlar:
- Sokağa çıkma yasağı uygulaması 1 Mart'tan 8 Mart'a kadar uzatıldı..Gece saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkmak tamamen yasak..
- 1 Mart'tan 5 Mart'a kadar şuan açık olan tüm hizmetler sabah 08:00'den 20:00'ye hizmet verecektir..
- Sadece 6 Mart günü Cumartesi günü market, fırın, manav, kasap, paket servisler, açık pazarlar, tarım, hayvancılık, sanayi hizmetleri sabah 08:00-20:00 saatleri arası hizmet verebilecektir..
- 7 Mart Pazar eczane, fırınlar ve benzin istasyonları hariç tüm işletmeler yine kapalı olacaktır..
- 1 Mart'tan itibaren her ilçedeki pazar yerleri Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun belirlediği şartlarda halkımıza hizmet verebileceklerdir.
- Paket servisi veren işletmelerimiz Pazar günleri hariç tüm hafta boyunca akşam 21:00'e kadar hizmet verebilecektir..
- İlçelerarası geçişler Lefkoşa ve Girne'den diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurulları denetiminde sağlanacak..Lefkoşa- Girne arası denetim olmayacaktır..
- Kuaför, berber ve güzellik salonları 3 Mart'a kadar pcr testlerini tamamlamak kaydıyla 4 Mart'tan itibaren randevulu hizmet verebilecek..
- Güneyde çalışanlar son 3 günde yapılmış pcr testleri ile geçişlerini sağlayacaktır..
- Bunun yanında geçtiğimiz hafta içinde kredilerin ötelenmesi kapsamında ödeme güçlüğü çeken tüm vatandaşlara kolaylık sağlanacaktır, kredisi yapılandırılacaktır.Kredilerin orjinal vadesi 6 aya kadar uzatılacaktır yada 6 aya kadar taksitleri ertelenecektir ..
Son Güncelleme: 27.02.2021 22:27