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Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı..İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları!

Bakanlar Kurulu sözcüsü Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı..

27 Şubat 2021 Cumartesi 21:08
Kısmi sokağa çıkma yasağı 1 hafta uzatıldı..İşte yeni Bakanlar Kurulu kararları!
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İşte alınan kararlar:

  • Sokağa çıkma yasağı uygulaması 1 Mart'tan 8 Mart'a kadar uzatıldı..Gece saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkmak tamamen yasak..
  • 1 Mart'tan 5 Mart'a kadar şuan açık olan tüm hizmetler sabah 08:00'den 20:00'ye hizmet verecektir..
  • Sadece 6 Mart günü Cumartesi günü market, fırın, manav, kasap, paket servisler, açık pazarlar, tarım, hayvancılık, sanayi hizmetleri sabah 08:00-20:00 saatleri arası hizmet verebilecektir..
  • 7 Mart Pazar eczane, fırınlar ve benzin istasyonları hariç tüm işletmeler yine kapalı olacaktır..
  • 1 Mart'tan itibaren her ilçedeki pazar yerleri Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun belirlediği şartlarda halkımıza hizmet verebileceklerdir.
  • Paket servisi veren işletmelerimiz Pazar günleri hariç tüm hafta boyunca akşam 21:00'e kadar hizmet verebilecektir..
  • İlçelerarası geçişler Lefkoşa ve Girne'den diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurulları denetiminde sağlanacak..Lefkoşa- Girne arası denetim olmayacaktır..
  • Kuaför, berber ve güzellik salonları 3 Mart'a kadar pcr testlerini tamamlamak kaydıyla 4 Mart'tan itibaren randevulu hizmet verebilecek..
  • Güneyde çalışanlar son 3 günde yapılmış pcr testleri ile geçişlerini sağlayacaktır..
  • Bunun yanında geçtiğimiz hafta içinde kredilerin ötelenmesi kapsamında ödeme güçlüğü çeken tüm vatandaşlara kolaylık sağlanacaktır, kredisi yapılandırılacaktır.Kredilerin orjinal vadesi 6 aya kadar uzatılacaktır yada 6 aya kadar taksitleri ertelenecektir ..

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Son Güncelleme: 27.02.2021 22:27
Anahtar Kelimeler:
Kktc Bakanlar Kurulu Kararları
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