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Kısmet Blackbird’e Seçildi

DÜNYANIN EN İYİ 100 FESTİVALİNDEN BİRİ OLAN BLACKBİRD 26-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

Kısmet Blackbird’e Seçildi

DÜNYANIN EN İYİ 100 FESTİVALİNDEN BİRİ OLAN BLACKBİRD 26-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

27 Şubat 2019 Çarşamba 07:16
Kısmet Blackbird’e Seçildi

DÜNYANIN EN İYİ 100 FESTİVALİNDEN BİRİ OLAN BLACKBİRD 26-28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA
KISMET, ABD’DE 5’İNCİ KEZ GÖSTERİLECEK

Lefkoşa, 27 Şubat 18 : Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, “Dünyanın En İyi 100 Festivali” listesinde yer alan Blackbird Film Festivali’nin resmi seçkisine girmeyi başardı.
Yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği, “Kısmet”, uluslararası festival yolculuğuna önemli bir festivalle devam ediyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet, ABD’nin New York eyaletinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Blackbird Film Festivali”nde gösterilecek. Dünya genelinden bin 801 kısa filmin başvurduğu festivalin resmi seçkisine sadece 83 film kabul edildi. New York’taki gösterim ile birlikte Kısmet, beşinci kez ABD’de gösterilmiş olacak.
“DÜNYANIN EN İYİ 100 FESTİVALİ”NDEN BİRİ…
Bu yıl, 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Blackbird Film Festivali, kısa filmcilerin oylarıyla ve yorumlarıyla belirlenen “Dünyanın En İyi 100 Festivali” listesinde yer alıyor. Festivalin “Hayat, Ölüm ve Aile” adlı seçkisinde yer alan Kısmet’in gösterimi, 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Festival gösterimleri, New York Devlet Üniversitesi’nin Cortland Kampüsü’nde yapılacak.
Dünya prömiyerini 18 Ekim 2018’de ABD’de yapan Kısmet, o tarihten bu yana seçildiği 13 uluslararası festival çerçevesinde 20 farklı ülkede gösterildi. New York’taki Blackbird Festivali ile birlikte Kısmet, beşinci kez ABD’de sinemaseverlerle buluşacak. Kısmet daha önce de Kansas, Seattle, Florida ve Arkansas’ta gösterilmişti.
(RÇ/HA) FOTOĞRAFLI

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