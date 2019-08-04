banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Önce van araca sonra elektrik direğine çarparak durabildi
KORKUTAN KAZA
banner307
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu

Kıbrıs Türk yapımı kısa filmin gösterildiği ülke sayısı 36’ya yükseliyor

Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu

Kıbrıs Türk yapımı kısa filmin gösterildiği ülke sayısı 36’ya yükseliyor

04 Ağustos 2019 Pazar 10:14
Kısmet, Venezüella ve Endonezya yolcusu

“Kısmet” adlı Kıbrıs Türk yapımı kısa film, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde dünyayı dolaşmaya devam ediyor. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üslendiği “Kısmet” ağustos ayında Venezüella ve Endonezya’da sinemaseverlerle buluşacak. 
Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet” 8-10 Ağustos tarihleri arasında Venezüella’da, 15-17 Ağustos tarihleri arasında ise Endonezya’da gösterilecek.  
Böylece dünya prömiyerini 18 Ekim 2018 tarihinde yapan “Kısmet”in, seçildiği uluslararası festival sayısı 23’e, gösterildiği ülke sayısı ise 36’ya yükselecek. Başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”in senaryosu Doğuş Özokutan’a ait.           

İLK DURAK VENEZÜELLA

banner317
“Kısmet”, Venezüella’da bu yıl, 8-10 Ağustos tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenen “Festival de CineArte en la Frontera” adlı festivalin resmi seçkisine kabul edildi. “Kısmet”, Bordes adlı kültür sanat organizasyonu tarafından, Venezüella’nın Táchira eyaletinde düzenlenen festivalde gösterilecek 55 kısa filmden biri. Dünyanın dört bir yanından seçtiği farklı kültürlerden filmleri genç sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen Bordes, 2005 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.      

ENDONEZYA DENİZ FESTİVALİ’NDE GÖSTERİLECEK
“Kısmet”in Venezüella’dan sonraki durağı ise Endonezya olacak. 15-17 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 2’ncisi düzenlenecek  “Festival Film Bahari” adlı festivalin resmi seçkisine giren “Kısmet”, festivalin “çeşitlilik” adlı bölümünde gösterilecek. 220 milyon nüfuslu Endonezya’da nüfusun yüzde altmışı kıyı bölgelerinde yaşıyor, festivalin ismi de Endonezce dilinde “Deniz Film Festivali” manasına geliyor. “Festival Film Bahari” Java adasının Cirebon isimli liman şehrinde düzenleniyor.  

 

Son Güncelleme: 04.08.2019 13:34
Anahtar Kelimeler:
Kısmet Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'nden açıklama
Özersay'dan Maraş açıklaması...
Özersay'dan Maraş açıklaması...
59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı
59. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı da katıldı
KKTC’nin mantar envanter çalışması tamamlandı
KKTC’nin mantar envanter çalışması tamamlandı
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama...
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’ndan Açıklama...
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...
GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı
GAÜ ve Kadıköy Belediyesi, kentin geleceğini tartıştı
Mehmetçik Üzüm Festivali açıldı...
Mehmetçik Üzüm Festivali açıldı...
Tarım Bakanı Oğuz, Doğancı ve Güneşköy’deki üreticilerle görüştü
Tarım Bakanı Oğuz, Doğancı ve Güneşköy’deki üreticilerle görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim