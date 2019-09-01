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Kısmet, Eylül’de 8 ülkede daha gösterilecek

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde Eylül ayı içinde sekiz ülkede daha gösterime girecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, Eylül ayı boyunca sırasıyla İsveç, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin, İspanya, Ekvator ve İtalya’da...

Kısmet, Eylül’de 8 ülkede daha gösterilecek

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde Eylül ayı içinde sekiz ülkede daha gösterime girecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, Eylül ayı boyunca sırasıyla İsveç, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin, İspanya, Ekvator ve İtalya’da...

01 Eylül 2019 Pazar 11:36
Kısmet, Eylül’de 8 ülkede daha gösterilecek

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Kısmet”, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde Eylül ayı içinde sekiz ülkede daha gösterime girecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen ve yönetmenliğini Doğuş Özokutan ile Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet”, Eylül ayı boyunca sırasıyla İsveç, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin, İspanya, Ekvator ve İtalya’da gösterilecek. 

“Kısmet”in İtalya’da gösterileceği yer Beşparmak Dağları ile aynı adı taşıyan “Pentedattilo” adlı hayalet kasaba olacak. Bu gösterimlerle birlikte, “Kısmet”in seçildiği uluslararası festival sayısı 28’e, gösterildiği ülke sayısı 39’a yükselecek. Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor. 

İLK DURAK İSVEÇ

“Kısmet”in, Eylül ayındaki ilk durağı İsveç olacak. Örebro şehrinde bu yıl 3-7 Eylül tarihleri arasında 10’uncusu düzenlenecek olan “Live at Heart Uluslararası Film Festivali”nin resmi seçkisine kabul edilen “Kısmet”, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. İskandinavya’nın en büyük gösteri festivallerinden biri olan “Live at Heart”, seçtiği filmleri 100 yıllık bir sinema geçmişi olan “Bio Roxy” isimli sinemada gösteriyor. “Kısmet”, dünya genelinden çok sayıda başvuru arasından bu yılki resmi seçkiye kabul edilen 65 film arasında bulunuyor. 

BREZİLYA, ARJANTİN, KOLOMBİYA VE MEKSİKA…

“Kısmet” İsveç gösteriminden sonra, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Meksika’da eş zamanlı olarak gösterilecek. “6. Shortcup Dünya Film Festivali”nin resmi seçkisine kabul edilen “Kısmet”, 6 Eylül tarihinde, Brezilya’nın Sao Paulo, Kolombiya’nın Bogota, Meksika’nın Monterrey ve Arjantin’in Buenos Aires şehirlerinde gösterilecek. Bu 4 ülkede eş zamanlı olarak 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin bu yılki resmi seçkisinde 40 film yer alıyor. Arjantin ve Brezilya’da daha önce de gösterilen “Kısmet”, Brezilya’dan “İzleyici Ödülü” de kazanmıştı. 

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İSPANYA’DA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖSTERİLECEK

Kısmet’in Eylül ayında Avrupa’daki ilk durağı ise İspanya olacak. Daha önce İspanya’da iki kez gösterilen “Kısmet”, bu kez de komedi filmler festivali olan “Festival Internacional De Curtametraxes De Comedia”da sinemaseverlerle buluşacak. Ourense şehrinde 4-8 Eylül tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festivalde, “Kısmet”in gösterimi 6 Eylül Cuma akşamı olacak. Festivalin bu yılki kurmaca kısa film seçkisinde dünya genelinden 29 film yer alıyor.  

EKVATOR’DA İKİNCİ GÖSTERİM

“Kısmet”, Ekvador’un en büyük şehri Guayaquil’da bu yıl 5’incisi düzenlenen “Festival Internacional de Cine de Guayaquil” adlı festivalin resmi seçkisine kabul edildi.  14-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin resmi seçkisine kabul edilen 13 filmden biri olan “Kısmet”, 18 Eylül günü gösterilecek. Bu gösterim, “Kısmet”in Ekvador’daki ikinci gösterimi olacak.

İTALYA’DA “BEŞPARMAK” KASABASINDA GÖSTERİLECEK

“Kısmet”in Eylül ayındaki son durağı İtalya olacak. İtalya’da daha önce Salerno şehrinde gösterilen “Kısmet”, bu kez Kıbrıs’taki Beşparmak Dağları ile ayni adı taşıyan “Pentedattilo” adlı kasabada gösterilecek. Güney İtalya’nın en önemli kısa film festivali olan “Pentedattilo Uluslararası Film Festivali”, 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen festivale, “Pentedattilo” adlı hayalet kasaba ev sahipliği yapıyor.  

Son Güncelleme: 01.09.2019 15:01
Anahtar Kelimeler:
Kısmet Filmi
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