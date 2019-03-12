“Kısmet” Almanya’da finalde

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” adlı kısa film, Almanya’nın Nürnberg şehrinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Türkiye-Almanya Film Festivali’nde finale kaldı. “Kısmet”, 500’ün üzerinde başvuru arasından kısa film yarışmasına seçilen 14 filmden biri olmayı başardı. Filmin yönetmenleri Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, festivalin davetlisi olarak 14 Mart Perşembe günü Almanya’ya gidecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilen Kısmet’in Almanya prömiyeri sayılacak gösterimi ise 15 Mart Cuma akşamı gerçekleştirilecek. Festivalde dereceye giren filmler ise 16 Mart Cumartesi akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Almanya gösterimi ile birlikte “Kısmet”in uluslararası festivaller çerçevesinde gösterildiği ülke sayısı 21’e çıkacak.

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in başrollerinde Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser yer alıyor.

FESTİVAL ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR

9 Mart’ta başlayan ve 17 Mart’ta sona erecek olan festivalin bu yılki onur konukları Ediz Hun ve Filiz Akın.

Türkiye’den üç, Almanya’dan beş filmin seçildiği uzun metraj yarışmasının Türk-Alman seçici kurulunu ise bu yıl Kadir İnanır yönetecek. 14 filmin yarıştığı festivalin kısa film yarışmasının jüri başkanlığını ise, bu yıl Berlin’de yaşayan yönetmen Constanze Knoche üstlenecek. Seçici kurul üyeleri arasında Türkiye’den oyuncu Berrak Tüzünataç da bulunuyor.

Festivalin ağırladığı ünlüler arasında Zülfü Livaneli de var. Livaneli Nürnberg’de çeşitli söyleşilere katılıyor.