"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!

(Kamalı Haber) - Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından

Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda tutuklanan zanlılar Turan

Can Yegül, Efe Türker Var ve Burak Aşan teminat talebiyle mahkeme huzuruna

çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 18.10.2022

tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme

Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Haspolat bölgesinde tespit

edilen Zanlı 1 Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk

naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint

Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri

türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal

öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunarak

emare alınmış olup zanlı 1’in tutuklandığını anlattı. Polis, yine ayni gün zanlı

2’nin Yenikent Gönyeli adresinde toplam 25 gram ağırlığında kokain türü

uyuşturucu madde ile yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu

madde bulunarak üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 adet hassas terazi

ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22,600 TL nakit

para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in tasarrufunda yaklaşık 5

gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, 2’nin konu

maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile GKRY’den 30 gram kokain,

28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların etki

edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, yasal statüsü olmayan zanlı 1 ve

2’Nin tutuklu, zanlı 3’ün tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı 1 ve

2’nin 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine,

zanlı 3’ün ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının

yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC

vatandaşı muteber 2 kefilin 200 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve

10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir

verdi.