"Kıskaç" Operasyonunda tutuklanan zanlılar için karar!

(Kamalı Haber) - Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından
Lefkoşa ve Girne’de yapılan Kıskaç Operasyonu'nda tutuklanan zanlılar Turan
Can Yegül, Efe Türker Var ve Burak Aşan teminat talebiyle mahkeme huzuruna
çıkarıldılar.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 18.10.2022
tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme
Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Haspolat bölgesinde tespit
edilen Zanlı 1 Turan Can Yegül’ün tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk
naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint
Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri
türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal
öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunarak
emare alınmış olup zanlı 1’in tutuklandığını anlattı. Polis, yine ayni gün zanlı
2’nin Yenikent Gönyeli adresinde toplam 25 gram ağırlığında kokain türü
uyuşturucu madde ile yaklaşık 3 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu
madde bulunarak üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 3 adet hassas terazi
ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 195 Euro,20 STG, 22,600 TL nakit
para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in tasarrufunda yaklaşık 5
gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, 2’nin konu
maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile GKRY’den 30 gram kokain,
28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların etki
edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, yasal statüsü olmayan zanlı 1 ve
2’Nin tutuklu, zanlı 3’ün tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı 1 ve
2’nin 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine,
zanlı 3’ün ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının
yasaklanması, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC
vatandaşı muteber 2 kefilin 200 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve
10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir
verdi.
(Kamalı Haber) - Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından