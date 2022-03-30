banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tufan Erhürman, Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretlerini eleştirdi
Grup seksi kabul etmedi diye eşine şiddet uyguladı
Kudret Özersay: Bugünkü kötü yönetim ve bu hükümet kalıcı değildir
Gürcafer: Belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük değildir. Esas mesele yapısaldır
banner404

Kişisel verilerin korunması konulu çevrimiçi etkinlik…

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle gençlere yönelik “Kişisel Verilerin Korunması” konulu webinar düzenlendi.

30 Mart 2022 Çarşamba 19:30
Kişisel verilerin korunması konulu çevrimiçi etkinlik…

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Zoom platformu üzerinden yapılan etkinlikte, insanların mahremiyet hakkının ve kişisel verilerinin korunmasının temel hak olduğu konusunda konuşmalar yapıldı.

banner341
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris yayında yaptığı konuşmada,  “Dijital çağda, bir kişinin çevrimiçi olarak yaptığı her şey, özel hayatı hakkında son derece açıklayıcı olabilecek veriler üretir veya ipucu verir. Kapsamlı veri koruma yasaları, mahremiyet hakkı da dahil olmak üzere çeşitli insan haklarını korumak için çok önemlidir” dedi.

Etkinlikte alanında uzman üç konuşmacı yer aldı. Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Markalama Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, sosyal medya kullanımında kişisel verilerin öneminden bahsederken Gelişim Psikolojisi Uzmanı Doç. Dr. Panayiotis Stavrinides de kişisel verilerin korunması açısından siber zorbalık konusunda bilgi aktarımında bulundu. Etkinlikte ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Avukat Fatma Esenyel Hanaz, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve kitle iletişim araçlarıyla kişilik hakkı ihlalleri hakkında genel bilgiler verdi.
 

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2022 20:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tufan Erhürman, Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretlerini eleştirdi
Tufan Erhürman, Ersin Tatar'ın Türkiye ziyaretlerini eleştirdi
Grup seksi kabul etmedi diye eşine şiddet uyguladı
Grup seksi kabul etmedi diye eşine şiddet uyguladı
Kudret Özersay: Bugünkü kötü yönetim ve bu hükümet kalıcı değildir
Kudret Özersay: Bugünkü kötü yönetim ve bu hükümet kalıcı değildir
Gürcafer: Belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük değildir. Esas mesele yapısaldır
Gürcafer: Belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük değildir. Esas mesele yapısaldır
Nicosia New Generation Lions Kulübü Çevre Aktivitesi Düzenledi, Sırada Diyabet Sempozyumu Var
Nicosia New Generation Lions Kulübü Çevre Aktivitesi Düzenledi, Sırada Diyabet Sempozyumu Var
Mağusada tecavüz...16 yaşındaki çocuk tecavüz suçundan tutuklandı
Mağusada tecavüz...16 yaşındaki çocuk tecavüz suçundan tutuklandı
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor
Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor
Kukla sulak alanda, flamengo misinaya takıldı
Kukla sulak alanda, flamengo misinaya takıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim