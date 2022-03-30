Kişisel verilerin korunması konulu çevrimiçi etkinlik…

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Zoom platformu üzerinden yapılan etkinlikte, insanların mahremiyet hakkının ve kişisel verilerinin korunmasının temel hak olduğu konusunda konuşmalar yapıldı.

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris yayında yaptığı konuşmada, “Dijital çağda, bir kişinin çevrimiçi olarak yaptığı her şey, özel hayatı hakkında son derece açıklayıcı olabilecek veriler üretir veya ipucu verir. Kapsamlı veri koruma yasaları, mahremiyet hakkı da dahil olmak üzere çeşitli insan haklarını korumak için çok önemlidir” dedi.

Etkinlikte alanında uzman üç konuşmacı yer aldı. Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Markalama Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, sosyal medya kullanımında kişisel verilerin öneminden bahsederken Gelişim Psikolojisi Uzmanı Doç. Dr. Panayiotis Stavrinides de kişisel verilerin korunması açısından siber zorbalık konusunda bilgi aktarımında bulundu. Etkinlikte ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Avukat Fatma Esenyel Hanaz, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve kitle iletişim araçlarıyla kişilik hakkı ihlalleri hakkında genel bilgiler verdi.

