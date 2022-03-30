Kişisel verilerin korunması konulu çevrimiçi etkinlik…

Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, Zoom platformu üzerinden yapılan etkinlikte, insanların mahremiyet hakkının ve kişisel verilerinin korunmasının temel hak olduğu konusunda konuşmalar yapıldı.
Etkinlikte alanında uzman üç konuşmacı yer aldı. Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Markalama Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, sosyal medya kullanımında kişisel verilerin öneminden bahsederken Gelişim Psikolojisi Uzmanı Doç. Dr. Panayiotis Stavrinides de kişisel verilerin korunması açısından siber zorbalık konusunda bilgi aktarımında bulundu. Etkinlikte ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Avukat Fatma Esenyel Hanaz, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve kitle iletişim araçlarıyla kişilik hakkı ihlalleri hakkında genel bilgiler verdi.