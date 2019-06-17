Kisbu İlahiyat Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Lefkoşa, 17 Haziran 19 : Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, (KİSBU) Dini İlimler Fakültesi’ne ait olan KİSBU ilahiyat dergisi ilk sayısıyla akademik yayın hayatına başladı.

KİSBU’dan verilen bilgiye göre, Dergi Editörü Prof. Dr. Ömer Kara KİSBU, ilahiyat dergisinin yayına başlamadan önceki sürecini anlattı ve derginin kendisini daha çok geliştireceğine vurgu yaptı.

Kara, “Bir sonraki sayının, öncekinden daha iyi olacağını umuyorum. Tüm sosyal bilim ve ilahiyat alanındaki akademisyenlerden makalelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kara, KİSBU ilahiyat dergisinin ilk sayısının içeriklerinden de bahsederek sayının çıkarılmasında yazarlara, yayına kabul edilmesini sağlayan hakemlere, derginin bütün süreçlerinde yoğun tempoyla çalışan editör ekibine teşekkür etti.



Derginin yayın adresi https://dergipark.org.tr/kisbu olarak açıklandı.

(RU/ÖK)



