KISBÜ lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıya göre öğrenci alacak; burs imkanı da tanıyacak

KISBÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, senato kararı uyarınca 2020–2021 akademik yılında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi programlarında burslu ve kısmi burslu öğrenim görecek öğrenciler de aynı sistem üzerinden ve yine lise eğitimlerindeki başarıları dikkate alınarak belirlenecek.
Öğrenciler KISBU Bursluluk ve Sıralama Sistemine başvurularını 3 Temmuz’a kadar online olarak, ücretsiz yapabilir; yerleştirme sonuçları ise 8 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
Açıklamada, KISBÜ’nün 2 Yıllık Ön Lisans Programı’nın ise ”Adalet” olduğu ifade edildi.
% 100 , % 75, % 50 ve % 25 burs imkanı tanıyan üniversiteye https://forms.gle/n6D8AY3KLyCqWHNy9 linkinden başvuru yapılabilir.