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KISBÜ lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıya göre öğrenci alacak; burs imkanı da tanıyacak

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), her yıl düzenlediği Giriş ve Burs Sınavını bu yıl  düzenlemeyeceğini, öğrencilerin online sistem üzerinden başvuru yaparak lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıya göre  tercih edecekleri üniversite programlarına yerleştirileceğini duyurdu.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:57
KISBÜ lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarıya göre öğrenci alacak; burs imkanı da tanıyacak
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KISBÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, senato kararı uyarınca 2020–2021 akademik yılında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi programlarında burslu ve kısmi burslu öğrenim görecek öğrenciler de aynı sistem üzerinden ve yine lise eğitimlerindeki başarıları dikkate alınarak belirlenecek.

Öğrenciler KISBU Bursluluk ve Sıralama Sistemine başvurularını 3 Temmuz’a kadar online olarak, ücretsiz yapabilir; yerleştirme sonuçları ise 8 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

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KKTC uyruklu, KKTC liselerinde kesintisiz lise eğitimini tamamlamış ve mezun olan TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı ( tüm sınıfları KKTC liselerinde tamamlamış olması gerekmektedir) öğrencilerin başvuru yapabileceği  4 Yıllık Lisans Programları’nın İlahiyat, Hukuk, Psikoloji, Uluslararası İşletme (İngilizce), Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İngilizce Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği olduğu kaydedildi.

Açıklamada, KISBÜ’nün 2 Yıllık Ön Lisans Programı’nın ise ”Adalet” olduğu ifade edildi.

% 100 , % 75, % 50 ve % 25 burs imkanı tanıyan üniversiteye https://forms.gle/n6D8AY3KLyCqWHNy9  linkinden başvuru yapılabilir.

Son Güncelleme: 31.05.2020 15:13
Anahtar Kelimeler:
Kısbü
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