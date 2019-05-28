KISBÜ Burs ve Sıralama Sınavı 10 Haziran’da yapılacak

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 10 Haziran Pazartesi günü yapılıyor.
KISBÜ’den yapılan yazılı açıklamada, sınavın pazartesi günü saat 13.30’te gerçekleştirileceği kaydedildi.
Öğrenciler, KISBÜ’de bulunan Hukuk, Psikoloji, İlahiyat, Özel Eğitim Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği ve RPD programları üzerinden tercih yapabilecekler.
Açıklamada, aday öğrencilerin sınav hakkında detaylı bilgiye https://www.kisbu.edu.tr/burssinavi adresinden ulaşabilecekleri kaydedildi.