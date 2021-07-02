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2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Kısad’dan ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesi

2016 yılında Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların sağlık durumlarının, hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi amacıyla kurulan Kıbrıs Kadın Sağlığı ve Araştırma Derneği’nin (KISAD) yeni bir proje yürüttüğü bildirildi.  

02 Temmuz 2021 Cuma 11:45
Kısad’dan ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesi

Kıbrıs Türk toplumundaki kadınların adet algısını incelemek amacıyla 2020 yılında 3735 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucunda önemli veriler elde edildiğini açıklayan KISAD, ankete katılan 3735 kişinin %60’ının, bu durumun bireylerin biyolojik hormonal döngüsü olan bu süreci özel, gizlenmesi gereken bir durum olarak değerlendirdiğini ifade etti. Dernekten yapılan açıklamada ortaokul/lise çağındaki öğrencilerin %40'ının bu konuda  çekinmeden konuşamadıklarının, çalışan yetişkin bireylerin; %88'inin erkek işveren ile, %62'sinin kadın işveren ile rahatça konuşamadıklarının saptandığı ifade edildi. Kadınların %87’si ise sözkonusu dönemdeki aşırı ağrının (işe okula gidememe, günlük aktiviteleri erteleme) bir sağlık probleminin belirtisi olabileceğini bilmediğini kaydetti.

KISAD, anket sonuçlarından yola çıkarak, gençlerin adet döngüsü ile ilgili doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve sorularının yanıtlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak adına ‘İlk Adet Bilgi Paketim’ projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

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Paket içeriğinde, bu konuda bilgiler içeren kitapçığın yanı sıra kullanılabilecek ürünler bulunduğu kaydedildi.

KISAD, bu konuda Derneğin internet sitesinden,  sosyal medya üzerinden, [email protected] email adresinden veya 0548 860 1483 numaralı telefondan kendilerine ulaşılabileceğini ve daha fazla bilgi edinilebileceğini de belirtti.

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Son Güncelleme: 02.07.2021 12:27
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