Kısa vadeli ekonomik eylem planı toplantısı düzenleniyor

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, açılış konuşmasını Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yapacağı toplantı yarın saat 09.30’da Gönyeli ConcordeTower Hotel’de gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” hazırlanmasına yönelik gerçekleştirilecek geniş katılımlı toplantıda, Ekonomik örgütler ile üniversitelerin görüş ve önerilerinin alınarak ekonomik şartların ağırlaşmakta olduğu bu dönemi Kıbrıs Türk halkının en az zararla atlatması için yapılabilecekler ele alınacak.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun başkanlık edeceği toplantının saat 18.00’e kadar sürmesi beklenirken, toplantı sonucunda yapılacak değerlendirmenin ardından kapanış konuşmasını da yine Başbakan Faiz Sucuoğlu yapacak.