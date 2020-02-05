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Kış Kampları Başladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarının kış döneminin başladığını bildirdi. 

Kış Kampları Başladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarının kış döneminin başladığını bildirdi. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:29
Kış Kampları Başladı

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarının kış döneminin başladığını bildirdi. 
Gençlik Dairesi yazılı açıklamasında, Lapta Gençlik Kampında “Siber Güvenlik Eğitimleri” gerçekleşirken, Kantara Gençlik Kampında ise gençlere yönelik kış kamplarının ilk döneminin başladığını kaydetti. 
Eğitimleri yerinde inceleyen Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, “Siber Güvenlik” alanında online sınavı geçerek eğitimlere hak kazanan gençlerin Lapta Gençlik Kampına kurulan sistemle eğitimlerine başlandığını belirtti.
Yazılım, kodlama, işletim, sızma, savunma gibi konularda UITSEC eğitimcileri Anı Fahri Yılmaz ve Ender Gezer tarafından eğitimlerin verildiğini belirten Eren, Denizler Bilişim’in de proje ortağı olduğunu kaydetti.

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Kantara Gençlik Kampında da ilk dönem kış kampının başladığını belirten Eren, sportif aktivitelerin yanısıra kültürel değerlerin de yer aldığı sele sepet yapımı ve hamur işleri eğitimlerinin  gençlere verildiğini vurguladı.
Teknoloji, spor, kültür ve eğlenceyi birleştirerek gençler adına Şubat ayına hazırlandıklarını belirten Eren, Kantara’da çıkan yangın sonucu üst bölgede yanan alanın da kamp dönemi içerisinde gençlerle birlikte fidan dikilerek ağaçlandırılacağını söyledi.
Eren, gençler için görev alan eğitim şefleri, liderler, eğitimciler ve daire personeline de emeklerinden ötürü teşekkür etti.
(EMR/HA) 
 

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