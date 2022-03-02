Kış turizminin ikinci etabı başladı…

“ALMANYA’DAN GELEN İLK CHARTER UÇAĞI İLE 156 TURİST ÜLKEYE GELDİ”

“İLERLEYEN GÜNLERDE İNGİLTERE VE FRANSA’DAN DÜZENLİ OLARAK TURİST GELECEK”

“YENİ DÖNEMDE YENİ DESTİNASYONLAR DA PLANLANIYOR”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, ülkede kış turizminin ikinci etabı olan charter seferlerinin dün akşam başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm sezonun “ölü dönem” olarak adlandırıldığı dönemlerde Avrupa ülkelerinden düzenlenen charter uçuşları ile ülkede turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, dün akşam, Ercan Havalimanı’na Almanya’dan gelen uçak ile 156 turistin ülkeye ayak bastığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, kış turizminin önemine işaret ederek, charter uçuşlar ile yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.



“TURİZMİN YENİDEN CANLANMASI İLE ÜLKE EKONOMİSİ DE CANLANACAK”Ataoğlu, turistlerin 1 Mart itibarıyla mayıs ayının sonuna kadar charter uçuşlar ile geleceğini belirterek, gelen turistlerin esnafa direkt katkı sağlayacağı inancını ifade etti.Almanya, İngiltere ve Fransa’dan gelecek olan diğer kafilelerle birlikte “3 aylık dönem için 30 bin turistin gelmesinin” hedeflendiğini belirten Ataoğlu, “Turizmin yeniden canlanması ile ülke ekonomisinin de canlanacağını” söyledi.Ataoğlu, gelen turistlerin 14 gün adada kalacağını, ilk 7 gün acenteler aracılığı ile turlara katılacaklarını, diğer 7 gün ise serbest olarak adayı gezme şansını bulacaklarını vurguladı.Özellikle turistlerin serbest dolaşacakları ikinci haftalarında gerek araç kiralama, gerek taksiler ile dolaşma gibi bireysel hareket edeceklerini anlatan Ataoğlu, esnaf ile iç içe bir sistemin yaratıldığını söyledi.İlerleyen günlerde İngiltere ve Fransa’dan düzenli gelecek olan turistlerin “gözle görülür bir etki yaratacağını” da vurgulayan Ataoğlu, ülkenin pandemi döneminde turizmden faydalanamadığını, bundan dolayı birçok esnafın sıkıntı yaşadığını anımsattı.Bakanlık olarak yeni dönemde yeni destinasyonların da planlandığını belirten Ataoğlu, “turizmi eski günlerine taşıyacaklarını” söyledi.