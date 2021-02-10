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Kış kendini gösterecek

Meteoroloji Dairesi'nin 11-17 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporu...

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:30
Kış kendini gösterecek
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Meteoroloji Dairesi'nin 11-17 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, bölge Pazartesi'ne kadar ılık, Pazartesi gününden itibaren ise soğuk ve nemli hava kütlesi altında kalacak. 
Hava gelecek haftanın başına kadar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi'nden itibaren de çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak. 
Aynı şekilde en yüksek hava sıcaklığı da Pazartesi'ne kadar iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyrederken,  Salı ve Çarşamba günlerinde 10-13 derece dolaylarında olacak.

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Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

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Son Güncelleme: 10.02.2021 15:59
Anahtar Kelimeler:
Soğuk Ve YağmurKKTC Meteoroloji DairesiKktc Hava Durumu
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