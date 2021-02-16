banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 28 yeni vaka
Kapat

Kış kendini gösterecek

Ülkede dünden itibaren  hakim olmaya başlayan  yağmur ve soğuk  havanın etkisinde sıcaklıklar 4 santigrat  derece düşecek. Yarın dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yarın ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var.

16 Şubat 2021 Salı 12:15
Kış kendini gösterecek
banner337
banner391

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını, yarın yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarında da 4 derece düşüş bekleniyor.

Perşembe günü ise hava çok bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.                                           

Cuma, cumartesi ve pazar günleri sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.  Pazartesi günü ise hava az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı  10-13 derece dolaylarında seyredecek.

banner341
Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.

YAĞIŞ MİKTARLARI

Bu arada, Meteoroloji Dairesi son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Dün ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Ercan’da 16, Koruçam ve Yeşilırmak’ta 10, Çamlıbel’de 9, Dörtyol’da 8, Gaziveren ve Selvilitepe’de 7, Güzelyurt ve Geçitkale’de 6, Kalkanlı ve Boğaz’da 5 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 4 kilogram arası yağış kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 13:40
Anahtar Kelimeler:
Kktc Kar YağışıKktc Soğuk Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart
GAÜ yüzde 100 burs fırsatı için son başvuru Tarihi 1 Mart
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı
Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği “2020 Eğitim Raporu”nu yayımladı
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı
TMT Derneği, Türkiye’deki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı
CTP'den BRT yönetimine uyarı
CTP'den BRT yönetimine uyarı
Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor
Kovid-19 aşılama programı aralıksız devam ediyor
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği taleplerini açıkladı
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği taleplerini açıkladı
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri”ni andı
Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri”ni andı
Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek
Geçici öğretmenlerin ödemeleri 19 Şubat'a kadar ödenecek
Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek Etik kurallarını anımsattı
Medya Etik Kurulu, Gazetecilik Meslek Etik kurallarını anımsattı
Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ulaştırmaya yarın başlıyor
Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ulaştırmaya yarın başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim