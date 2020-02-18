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Kış hastalıklarının en hızlı yayılma şekli, toplu alanlarda bulunmak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli, çocuklarda sık görülen kış hastalıkları hakkında açıklamada bulundu.

Kış hastalıklarının en hızlı yayılma şekli, toplu alanlarda bulunmak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli, çocuklarda sık görülen kış hastalıkları hakkında açıklamada bulundu.

18 Şubat 2020 Salı 15:04
Kış hastalıklarının en hızlı yayılma şekli, toplu alanlarda bulunmak
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GAÜ Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli;  “Bağışıklık sistemi yetişkinlere oranla daha hassas olan çocuklar, bir ısınıp bir soğuyan havalarda kış hastalıklarından olumsuz etkileniyor. Bunun sonucunda ise Soğuk algınlığı ve nezle, Grip , Bronşiolit, Bronşit., Pnömoni (Zatürre), Orta kulak iltihabı., Akut faranjit-tonsilit, Krup hastalıkları meydana geliyor. Bulaşıcılık riski yüksek olan çoğu kış hastalığı, okulda çocuklar arasında hızla yayılıyor ve fiziksel yıpranmanın ötesinde derslerinin de aksamasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Kış hastalıklarının en hızlı yayılma şeklinin toplu alanlarda bulunmak olduğunu belirten Güllüelli, Soğuk algınlığı geçiren insanlarla yakın temas, sigara içmek veya sigara içilen ortamlarda bulunmak, yetersiz uyku, bağışıklık sisteminin zayıf olması, kalabalık ve iyi havalanmayan ortamlar, toplu taşıma araçları, kreş, okul, yuva gibi toplu yaşanılan yerler de bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayıldığını vurguladı.

Dr. Emine Güllüelli, soğuk algınlığının başlıca belirtilerinin;  burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, kuru öksürme, gözlerde sulanma ve yanma hissi, kulaklarda dolgunluk, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk olduğunu belirtti. Soğuk algınlığının komplikasyonları hakkında bilgi veren Güllüelli;  “Bireyler de bronşiolit denilen bir alt solunum yolu enfeksiyonu oluşabilir. Yine küçük çocuklarda nezle sonrası orta kulak iltihabına sık rastlanır. Burun tıkanıklığı sinüslerin dolmasına ve  sinüzit ortaya çıkmasına neden olabilir. Küçük çocuklarda,  nezle sonrası  zatürre  ve bronşit  gelişebilir. Astım hastalarında soğuk algınlığı, astım  krizini tetikleyebilir. Bunlar için oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Kış hastalıklarından korunmak için neler yapılmalması gerektiğini açıklayan Dr. Güllüelli;  “Aşı ile korunulabilen  hastalıklardan çocuklarımızı mutlaka korumalıyız. El yıkamaya özen gösterip, çocuklar bu yönde eğitilmeli ve bol bol sıvı tüketilmeli. Bizler çocuklarımızın sağlığı için, “Aşı ol, sağlıklı ol” sloganı ile korunabilmesi mümkün tüm hastalıklarda çocuklarımıza aşıyı önerirken, bağışıklık sistemini zayıflatan ve toplumsal direnç için büyük bir tehlike olan gereksiz ANTİBİYOTİK   kullanımı önlenmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Antibiyotikler, ancak doktor tavsiyesi  ile kullanılmalı ve Eczanelerin reçete ile antibiyotik vermesi sağlanmalıdır” dedi.

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Nezle Sıklıkla Grip Hastalığı İle Karıştırılır

Dr. Emine Güllüelli, grip ve nezle’nin halk arasında çoğu zaman birbiri ile karıştırıldığını belirttiği açıklamasında, iki hastalık arasında ki farkları açıkladı.

“Nezle virüsler tarafından meydana getirilen bir burun, boğaz hastalığıdır. 200'den fazla virüsün nezleye yol açtığı biliniyor. Hastalığın diğer adı ise soğuk algınlığıdır. Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür. Nezle sıklıkla grip hastalığı ile karıştırılır. Ancak nezle gribe göre daha hafif seyreden bir hastalıktır. Ateş yükselmeden hafif kırgınlık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteren ve yatak istirahatı gerektirmeyen bir hastalıktır.”

“Grip ise, influenza virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Grip, insanı tamamen yatağa yatırır. Çok yüksek ateş, kas ağrısı ve aşırı baş ağrısı  gribin belirtileridir. Gerekli durumlarda gripten, grip aşısı olunarak korunulabilir.”

Nezle ve grip arasında ki farklar ise şu şekildedir;

NEZLE

GRİP

200‘den fazla virus soğuk algınlığına yol açar

Grip ise İnfluenza A, B ve C viruslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur

Ateş yoktur ya da hafiftir

Yüksek  ateş mutlaka  vardır

Başağrısı bazen vardır

Başağrısı hemen her zaman vardır

Hapşırık sıklıkla vardır

Hapşırık daha az sıklıkla rastlanır

Hafif öksürük

Şiddetli öksürük vardır

Hafif halsizlik vardır

Halsizlik daha belirgindir ve haftalar sürebilir

Boğaz ağrısı her zaman vardır

Boğaz ağrısı daha nadiren olur
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