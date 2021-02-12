Kış geri geliyor…

KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Güneşli ve ılık geçen günlerin ardından ülke, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren 4 gün boyunca yağmur bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

13-19 Şubat tarihlerini kapsayan periyodun ilk günleri, ılık ve nemli havanın; diğer günler ise oldukça soğuk ve nemli havanın etkisinde geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günlerinde 17 - 20 ºC, diğer günlerde ise 8 -11 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde kuvvetli ve yer yer fırtınamsı esecek.