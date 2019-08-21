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Kırşan: “İskele’ye üniversite istiyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, İskele’ye üniversite yapılmasını istediklerini söyledi. 

Kırşan: “İskele’ye üniversite istiyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, İskele’ye üniversite yapılmasını istediklerini söyledi. 

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:24
Kırşan: “İskele’ye üniversite istiyoruz”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TV Güneş’te “Parantez” programına katılan Kırşan, hem İskele’nin sıkıntılarını konuştu, hem de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 
Kırşan, İskele’de tam teşekküllü bir hastane olmadığını söyleyerek, Dipkarpaz bölgesinden bir hastanın ulaşımı için 1 buçuk saat gerektiğini ve sürekli kazaların meydana geldiğini dile getirdi. 
Kırşan, bölgede kolej olmasına rağmen kolej binası bulunmadığını ve öğrencilerin İskele Bekir Paşa Lisesi’nde öğrenim gördüğünü anımsatarak, okulun binaya kavuşturulması temennisinde bulundu. Yollardaki sıkıntılara da dikkat çeken Kırşan, “Yollarımızda ciddi sıkıntılar var. UBP hükümet döneminde başlatılan yollar yarım kaldı. İskele- Çayırova yolu bitirilemedi” dedi.
Kırşan önceki hükümeti eleştirerek  “UBP- HP koalisyonu ile birlikte yarım kalan projelere hızlı şekilde başlanması planlandı. Tarımda borç- alacakları hızlı şekilde ödendi. Eğitimde YÖDAK’la protokol imzalandı” diye konuştu.  

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Emirnamelerle ilgili bir soru üzerine Kırşan şunları kaydetti:
“Son bir yılda İskele, Yeniboğaziçi ve Mağusa imar planı çalışması yapıldı. İskele küçük bir köy havasındaydı, inşaatın artmasıyla bölgeye ciddi talepler oldu, yatırımlar yapılıyor. Bu planların emirname şeklinde değil imar planı yaparak aşılması lazım. Ciddi paralar yatırılıyor. İskele’de şu anda önde gelen sektör inşaat, emirname hızlı bir şekilde çıkartılmalı.” 
Liderler görüşmesi hakkında da konuşan Kırşan, Rumların uzlaşmaz tavrı nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini düşünmediğini belirtti. 
“Farklı görüşlerden Cumhurbaşkanı seçmemize rağmen sonuca ulaşamadık” diyen Kırşan, “Biz iki devletli bir çözüm istiyoruz. Garantörümüz Anavatan Türkiye’dir.  Yıllarıdır görüşmeler bir noktaya geliyor ve kopuyor” ifadelerini kullandı. 
Kırşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için UBP’nin adayı hakkında “UBP’nin adayı belli değil. Bazı isimler tartışılıyor. UBP, tabanın benimsediği bir aday gösterecek. Partimizin meclisi var, isimler tartışılarak en doğru en çok oyu alacak adayı çıkaracağına inanıyorum. UBP çok seçimler geçirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de en doğru adayı çıkaracağına inanıyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.08.2019 18:47
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