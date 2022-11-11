Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi kapsamında 45 milyon TL ayrıldı

Başbakan Ünal Üstel; engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara 9 Kasım itibarıyla 29,6 milyon TL ödendiğini açıkladı. Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi kapsamında ayrılan payın 45 milyon TL olduğunu kaydeden Üstel, Aralık ayında da katıların süreceğini duyurdu.

Başbakan Üstel’in açıklamasına göre, Ekim-Kasım ayı için cemile yardımı alan 5 kişiye 2 bin, Sosyal Yardım alan 4 bin 94 kişiye 2 bin, engelli yardımı alan 5 bin 307 kişiye bin, şehit ailesi ve malul gazi olan 649 kişiye 2 bin, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki 18 engelliye bin TL olmak üzere 10 bin 73 kişiye 29,6 milyon TL ödendi.

Başbakan Ünal Üstel, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi kapsamında Aralık ayında yeni bir ödeme daha yapılacağını açıkladı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti devletinin KKTC’deki ihtiyaç sahiplerine her alanda destek olmaya devam edeceğini kaydetti.

-Katkılar aralık ayında da sürecek

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi ile sosyal yardım alan muhtaç duruma düşmüş vatandaşlara, cemile yardımı alan vatandaşlara, engelli bireylere, aziz şehitlerimizin ailelerine ve malul gazilerimiz başta olmak üzere toplam 10 bin 73 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşına katkı sağlanması amacıyla 45 milyon TL kaynak ayrıldı.

Toplumumuzu derinden etkileyen doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi olağan dışı durumlarda, vatandaşlarımızın acil ve öncelikli temel ihtiyaçlarının karşılanması, ulaşım sıkıntısı yaşanılan bazı hizmetlere erişimin sağlanması ve yaşanılan mağduriyetlerin en aza indirilmesi için yardımlar yapıldı. Bu çerçevede yapılan yardımlar sağlık, eğitim, kırtasiye, özel eğitim, geçim zorluğu, yaşam malzemesi, ev tamiratı, ulaşım, cenaze nakli gibi alanları kapsadı.

Ekim-Kasım ayı için, Cemile Yardımı Alan 5 kişiye aylık 2 bin TL, Sosyal Yardım Alan 4 bin 94 kişiye aylık 2 bin TL, Engelli Yardımı Alan 5 bin 307 kişiye aylık bin TL, Sosyal Transfer (Şehit Ailesi + Malul Gazi) 649 kişiye aylık 2 bin TL ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören engelli 18 kişiye aylık bin TL olmak üzere 10 bin 73 kişiye, 9 Kasım’da 29,6 milyon TL ödendi. Söz konusu proje için Aralık ayı içerisinde yine aynı kapsamda yeni bir ödeme daha yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihtiyaç sahibi Kıbrıs Türkü kardeşlerine önceden olduğu gibi her alanda destek olmaya devam edecek.”