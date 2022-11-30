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Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları’nın ilki Güzelyurt’ta gerçekleşti

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:45
Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları’nın ilki Güzelyurt’ta gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında “Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları”nın ilki Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda, KKTC Tarım Bakanlığı tarafından sunum yapıldı. Sunumda hibe programlarına vatandaşlarımızın site üzerinden nasıl giriş yapacağı ve bu programların başvuru detaylarını öğrenmeleri sağlandı. Sunum sonunda üreticilerin hibe programları kapsamına girmeyen taleplerinin tespitine yönelik olarak anket ve formlar dolduruldu.

Açıklanan hibe programların yanında, Kıbrıs Türk Çiftçi ve Hayvancısının ihtiyaçlarının doğru tespiti için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları (4K, GİKAD, İKAD), TİKA, YAGA, Çukurova Kalkınma Ajansı ile işbirliği içerisinde bölge toplantılarının planlandığı da kaydedildi. Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları projesi kapsamında toplamda 11 bölgede toplantılar düzenleneceği ve bununla birlikte her bölge için önceden duyuru yapılacağı bildirildi.

Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Bölge Toplantıları kapsamında ikinci toplantının 2 Aralık Cuma günü Lefke’de LAÜ Sinema Salonunda saat 10’da düzenleneceği, ön başvuru sürecininse 9 Aralık’ta son bulacağı duyuruldu.

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