Kırnı Piliçleri'ne bir uluslararası ödül daha

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri kuruluşlarından Kırnı Piliçleri'ne, Uluslararası kalite denetleme kuruluşu Aviagen'den, tüm tesisleri için ROSS 400 ödülü verildi.

Başbakan Ersin Tatar ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un da katıldığı ödül töreni geçtiğimiz gün Golden Tulip Otel'de gerçekleşti

Dünyanın ‘kanatlı’ damızlık üretim lideri Aviagen firması, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri bünyesindeki Kırnı Piliçleri damızlık ve et tavuk çiftliklerinin tümünü, 2018 kalite performansı açısından Avrupa normlarına göre değerlendirmeye tabii tuttu. Değerlendirme sonucunda; Kırnı Piliçleri'nin hem üretim sayısı hem de kalite açısından dünya standartlarında üretim yaptığı açıklandı.

Aviagen uzmanları tarafından denetlenen Kırnı Piliçleri çiftliklerinin tümü, dünyanın en prestijli tavuk kalite standardı ödüllerinden ROSS145 ve ROSS400 ödüllerine layık görüldü.

Geçtiğimiz gün Golden Tulip Otel'de gerçekleşen ödül töreni ile Kırnı Piliçleri'ne ödülü takdim edildi.

BAŞBAKAN ERSİN TATAR: 'GURUR DUYDUĞUMUZ, DÜNYA STANDARTLARINDA BİR KURULUŞ'

Ödül törenine katılan Başbakan Ersin Tatar, Mustafa Hacı Ali İşletmeleri'nin faaliyetlerinin her türlü takdirin üstünde olduğunu vurgulayarak, Kırnı Piliçleri'nin bu başarsını ayakta alkışladığını söyledi.

Başbakan Tatar, 'Dünya çapında üne kavuşmuş bir kuruluştan bahsediyoruz, ve bu kuruluş KKTC'nin özdeğerleri ile kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. İşte bu gururla tüm Hacı Ali İşletmeleri çalışanlarını ve yöneticilerini kutluyorum. Bu vesile ile sevgili Mustafa Hacı Ali Bey'e de nice uzun ömürler diliyorum' şeklinde konuştu.

Başbakan Tatar, konuşma sonrası Aviagen tarafından Kırnı Piliçlieri'ne verilen kalite ödülünü Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali'ye takdim etti.

Yıllık 10 milyon tavuk üretim kapasitesi ile tüm Kıbrıs’ın en büyük üretimine sahip ve tamamıyla entegre tavukçuluk işletmesi olan Kırnı Piliçleri, en kaliteli ham maddelerden üretilen hijyenik yemlerle faaliyetlerini sürdürüyor.