Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele projesi

Tarım Dairesi, ilgili kurumlarla, Kırmızı Palmiye Böceği mücadelesi için istişarelerde bulunup, zarar görmüş, kurumuş veya ciddi tehlike arz eden hurma ağaçlarının imhası ile ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kırmızı Palmiye Böceği’nin, başta hurma ağacı olmak üzere birçok palmiye türünün en önemli zararlısı olup park, bahçe ve yol boylarındaki hurma ağaçlarının ve palmiye ağaçlarının yavaş yavaş ölümüne sebep olduğu vurgulanarak, zarar gören ve kuruyan ağaçlar ise kesildiğinden veya söküldüğünden ekonomik bir kaybın ortaya çıktığı belirtildi.

Tarım Dairesi tarafından yürütülen “Kırmızı Palmiye Böceğinin Mücadelesi Projesi” kapsamında, palmiye ve hurmalarda ekonomik zarara neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele edilebilmesi için insektisit ve zararlının yayılış alanlarının tespit edilmesi amacıyla İskandinav tipi tuzak ve feromon dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, “Ancak Hurma hasadı döneminde ilaçlama yapılamamakta, ayrıca Erginler sıcaklığın 15 C’nin altına düştüğü aylarda özellikle Aralık- Ocak aylarında aktif durumda olmadıklarından ilaçlama yapılması önerilmemektedir. Şubat ayında sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte erginler aktif hale geçeceğinden, ilaçlı mücadeleye ancak bu ay içerisinde başlanabilecektir” denildi.

Bakanlık açıklamasında, Tarım Dairesi’nin, mücadele konusunda Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa Belediyesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve birçok kurum, belediye ve kaymakamlıklarla mücadele konusunda istişarelerde bulunduğu ifade edilerek, ilaçlı mücadele yanında özellikle zarar görmüş, kurumuş veya ciddi tehlike arz eden hurma ağaçlarının imhası ile ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kesilmiş veya sökülmüş hurma/palmiyelerin derin çukurlara gömülebilmesi için yer konusunda ayrıca görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, “budamaların zararlının aktif olmadığı kış aylarında yapılması, periyodik olarak ağacın zayıflamış ve çürümekte olan kısımlarının temizlenmesi, sağlıklı bir ağacın herhangi bir yerinde yapılacak kesim ve yaralamalardan kaçınılması ayrıca büyük önem arz etmektedir” denildi.



