Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kırmızı, Kurban Bayramı’nı pandemi kuralları çerçevesinde bir takım önemlere uygun olarak kutlamak zorunda olduklarını kaydederek; “Temennimiz inşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi normal bayram kutlamalarını yaşamaktır” dedi.

“20 TEMMUZ, MASUM İNSANLARIN ÖLMEKTEN KURTULDUĞU GÜNDÜR”



Kırmızı, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan ve daha fazla masum insanın ölmekten kurtulduğu gündür. Kıbrıs Türkü’nün 47 yıldır özgürce, bağımsız ve bir bayrak altında yaşamanın temellerinin atıldığı gün olarak her yıl kutlanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

