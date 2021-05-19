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Kırmızı: "Çok yakında hepimiz gençlerden ders alacağız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Girne Koleji Franchise Koordinatörü, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Binnur Kırmızı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir yazı yayımladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:45
Kırmızı: "Çok yakında hepimiz gençlerden ders alacağız”
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Kırmızı yazısında;

ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI !!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türk Ulusu için milli bir gün. Gururlandığımız, onurlandığımız bir gün.

Her yıl olduğu gibi bizlerin de çocukluğundan beri, artık yemek yemek, su içmek kadar ezberlediğimiz Atamızın izinde, onun ilkelerine bağlı bir şekilde yürüneceğine dair verilen sözlerle kutluyoruz gençliği.

Yıllardır, yıllardır böyle..

Biz Eğitimciler de, Yöneticiler de, Yetkililer de..

Üzerinden 102 yıl geçmiş..

Bir düşünelim, farklı bakalım.

Atatürk hayatta olsaydı bizlere gülmez miydi?

“Bu kadar yıl geçmiş, bana olan saygınızı, mücadele ruhunuzu yaşatmışsınız ama taş üstüne taş koymamışsınız” demez miydi?

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Bence daha fazlasını da söylerdi o ileriyi gören, zamana ayak uydurulması gerektiğini bilen, bir ulusun bir milletin gelişiminin yenilenme, bilim ve teknoloji olduğunu, kültürlü bir toplum için eğitim ve öğretime önem veren, gencin, çocuğun, yaşlının her birinin ayrı önemine dikkat çeken bu yönde icraatleri planlayan,kurgulayan ve eyleme döken Atamız.

Bugün gençlerimiz nerede?

Onların adına her yerde konuşuyoruz, kararlar alıyoruz. Peki onlar nerede, onlar ne düşünüyor?

Artık bizim anlamakta ve kurgulamakta zorlandığımız geleceğin zamanını kurgulamayı onlara bırakmanın, onlardan öğrenmenin vakti gelmedi mi?

Çok yakında hepimiz gençlerden ders alacağız. Neden mi? Onların zamanına uyum sağlayabilmek için.

Bugünün yetişkinleri, yetkilileri, büyükleri, yöneticileri, ebeveynleri..

Gençliği kutluyoruz ama gençlik için zamanın şart ve koşullarına bakarak bugünün Atatürk’ü gibi düşünüp bir plan yapıp, eylem gerçekleştirebiliyor muyuz onlar için?

Sizce Atatürk hayatta olsaydı Bugün gençlere ne söyler, ne önerir ya da onlardan ne ister, ne yapardı?

Farklı düşünelim..

Geleceğin sahibi olan gençlere, misafiri olan bizlerin daha fazla saygı göstermesininin, söz hakkı vermenin fikirlerini öneri ve isteklerini dikkate almanın zamanı gelmedi mi?

Atamıza Saygı ve minnetle..

Kutlu olsun gençler, bemim elimden gelen bu kadar.. şimdilik”

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