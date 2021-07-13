Kırmızı: “Akaryakıta 1 ayda 4’üncü kez yapılan zam kabul edilemez”

İskele Esnaf ve Zanatkarlar Birliği (İEZB) Başkanı Serkan Kırmızı, akaryakıta yapılan son zam ile esnafın belinin büküldüğünü belirterek, akaryakıta 1 ayda 4’üncü kez yapılan zammın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İEZB Başkanı Kırmızı yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt zamlarının olumsuz etkilemediği hiçbir sektörün kalmadığını ifade ederek, “Özellikle petrol fiyatları düştüğü dönemde anlamsız şekilde akaryakıta zam yapılması kesinlikle kabul edilebilir değildir” dedi.

“Pandeminin yarattığı ekonomik çöküşün yanında ülkemizi hesapsız, plansız yöneten hükümet yetkililerinin artık bu yaptığı zamlar bardağı taşırmış durumda” ifadelerini kullanan Serkan Kırmızı, en ufak bir zammın birçok üründe fiyat artışı ve vatandaşın cebine olumsuz yansımaları olacağının farkına varmayan bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu savundu.

Esnaf ve halk olarak indirim, düşük faizli ve uzun vadeli esnafı rahatlatıcı kredi müjdesi duymak istediklerini belirten Kırmızı, “Üretimi destekleyecek ve üretimi artıracak projelere destek istiyoruz. Üretilen ürünlerin her kesime ucuza ulaşması için destek projeleri ve planları duymak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kamyoncu ve toplu taşımacıların gece-gündüz, yaz-kış demeden çalışmasına rağmen akaryakıt masraflarını çıkaramadığını ifade eden Kırmızı, şunları kaydetti:

“Yollarda evin geçimini temin için direksiyon sallayan, yatlarda, katlarda keyif çatmayan yasaya tabi odalara kayıtlı esnaf ve sanatkârlar için biz indirim beklerken, son yapılan zamlarla taşımacı esnafının beli bükülmüştür. Dayanma gücü kalmayan şoför, çiftçi ve diğer esnaflarımız için acil destekleme yapılmalı.”

“Milletin canı boğazındayken mazota gelen zamma hoş geldin demek mümkün değil. Bu duruma cevap vermek bile zor” diyen Kırmızı, her şeye zam yapıldığını, gelirler azalırken, giderlerin arttığını belirtti.

Döviz artışına da dikkat çeken Kırmızı, “Taksici sokağa çıkma yasağında kimi bulup da kimi taşıyacak. Esnaf mağdur. Bir kuruş dahi vergi zammı külfet getiriyor. Lastik fiyatı almış başına gidiyor” ifadelerini kullandı.

Hükümeti zam yapmaya değil icraat yapmaya davet eden Serkan Kırmızı, “Artık kafalarını o makamlardan çıkarıp, esnafın arasında gezip, empati yapsınlar. Hatta asgari ücretle 1 ay geçinmeye çalışsınlar bakalım. O zaman esnafımızı daha iyi anlayabilirler” dedi.