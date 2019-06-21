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Kırgızitanlı Sanatçıların Üç Ayrı Resim Sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan üç ayrı Kişisel Resim Sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

Kırgızitanlı Sanatçıların Üç Ayrı Resim Sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan üç ayrı Kişisel Resim Sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 13:13
Kırgızitanlı Sanatçıların Üç Ayrı Resim Sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 21 Haziran 19 : Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan üç ayrı Kişisel Resim Sergisi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.
Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma yaptı.
PROF. DR. SADIKOĞLU: “SEÇKİN VE SAYGIN SANATÇILARIN ESERLERİ SERGİLENİYOR…”
Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, serginin büyük bir özelliğinin olduğunu belirterek, ressamların eski Sovyetler Cumhuriyeti’nin en seçkin ve en saygın sanatçıları olduğunu, Halk Sanatçısı ismi aldıklarını ve Devlet sanatçısı unvanı taşıdıklarını kaydetti.
Sanatçıların dünyanın farklı ülkelerinde özel koleksiyonlarda eserleri olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, üç sanatçının farklı akımları temsil ettiğini ancak resimlerde milli koloritlerde buluştuklarını söyledi.
Sadıkoğlu sözlerinin devamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde kültür sanat alanında yapılan etkinliklerle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi hakkında bilgiler paylaştı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Günsel ailesinin eğitim ve sağlık alanında yaptığı eserlerin yanında kültür, sanat alanında yaptığı ilk eserlerden olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, müzenin temellerinin atılmasından geçen on süre içerisinde 20 bin metrekare 5 kattan oluşan binanın üçüncü katına gelindiğini söyledi.
Sanat Çalıştayı kapsamında 700’den fazla ressamın ülkemize geldiğini ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bugüne kadar 12 bine yakın resim ile diğer sanat eserlerinin toplandığını sözlerine ekleyen Sadıkoğlu, dünyada Türk Cumhuriyetleri sanatçıları eserlerinden oluşan bir müzenin olmadığını, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bu alanda bir ilk olduğunu belirtti.

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AMCAOĞLU: “YDÜ’NÜN ÜLKENİN TANITIMI VE SANATA VERİLEN DEĞER BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR…”
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yaptığı konuşmada, Suat Günsel ve Günsel ailesinin ülkeye hediye ettiği Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilime, sağlığa, eğitime ve sanata verdiği değerin bu sergi ile görüldüğünü söyledi.
“Özellikle Kırgızistan’dan gelen ve sanatsal anlamdaki eserlerini burada sergilenmeyi esirgemeyen sanatçılara da teşekkür ediyorum” diyen Bakan Amcaoğlu, Günsel ailesini kutladı.
GÜMÜŞ ANAHTAR ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ…
Açılış konuşmalarının ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kırgızistanlı ressamlar Zhusup Matayev, Kanybek Davletov ve Dogdurbek Nurgaziyev’e “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. 
SERGİYİ GEZDİLER…
Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek, sergi gezildi. Sergi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.
(AK/HÖ)                      FOTOĞRAFLI
 

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