Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Kırgızistanlı sanatçı Almaz Sharshekeev’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 25 eserden oluşan kişisel resim sergisi Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri misafir sanatçılarla, sanatseverler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, son 8 ayda kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştirildiğini, yüzlerce sanatçının 10 bine yakın eser yarattığını ve kampüste bulunan müzeler bölgesinde 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yaptığı konuşmada, her sergi kurdelesi kesilmesi ile sanata açılan bir kapı olduğunu ifade ederek bu kapının ardında ülkemize gelen sanatçıların sanatsal katkı olarak tanıtıma verdiği bir destek olduğunu söyledi.



Amcaoğlu, “Bizlerin bu tanıtım çorbasında küçücük bir tuzla desteğimizin olması, ülkesinin gelişiminde katkılar koymaya çalışan devlet adamlarının en fazla talep ettikleri ve arzuladıkları bir konudur. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve ailesine, ülkenin gelişiminde hedeflediği yüksek eğitimdeki gelişmelere ve ülkenin tanıtımına, ilmine, verdiği katkılar için teşekkür ediyoruz” dedi.Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Kırgızistanlı sanatçı Almaz Sharshekeev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Soyutlama tarzında eserlerin yer aldığı sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında 19 Temmuz 2019 tarihine kadar İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI