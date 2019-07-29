Kırgızistanlı Heykeltıraşların 43 Eseri İle Türkiye’den 5 Akademisyen Sanatçının 45 Eserinden Oluşan Türkiye Sanatçıları Sergisi Açılıyor

Lefkoşa, 29 Temmuz 19 : Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan heykel sergisi ile Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üç ayrı serginin açılışı,31 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’da YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak.
Türkiye’den 5 sanatçı tarafından hazırlanan sergide ise akrilik, karışık ve baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler izleyiciye sunulacak.
(RU/YIL)