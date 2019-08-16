Kırgızistanlı 8 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırladığı Sergi Açıldı

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 : Kırgızistan’dan 8 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 36 eserden oluşan Kırgızistan Sanatçıları Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistan Sanatçıları adına Baizak Alybaev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmalarına geçmeden önce kısa bir süre önce hayatını kaybeden Devlet Nişanı’na sahip ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde sergiler açarak Gümüş Anahtar Onur Ödülü alan Kırgızistanlı sanatçı Dodurbek Nurgaziyev anıldı.

Dodurbek Nurgaziyev’in anısına sanatçının eserlerinden oluşan ve Kırgızistanlı ressamların hazırladığı bir sergi açılacağı aynı zamanda sanatçının isminin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından verilen Alasya Ödülleri kapsamında Gelecek Vaat Eden Genç Sanatçılara ödül olarak verileceği açıklandı.



Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, geçmişe ait izleri içerisinde barındıran müzelerin belli değerleri, görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik araçları olduğundan söz ederek, “Müzeler, toplumun ve gelişimin hizmetinde olan halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık ettiği malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan sürekliliği olan kurumlardır” dedi.Rektör Yardımcısı Şanlıdağ, “Proje kapsamında son 10 ayda kampüste 90’dan fazla sergi gerçekleştirildi. Bugüne kadar yüzlerce sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 12 binin üzerinde eser üretildi. Hedef 15 Kasım 2020’de 20.000 esere ulaşmak” diye konuştu.Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kırgızistanlı Sanatçılara Teşekkür Belgesi verildi. Ardından sergi kurdelesi kesilerek Kırgızistan Sanatçıları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sanatçıların karışık stiller kullanarak eserlerinde Kırgızistan doğasını ve farklı temaları yansıttığı sergi, 30 Ağustos tarihine kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI