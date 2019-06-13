Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Kırgızistanlı 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” yarın açılıyor.
(HUR/ŞEB)FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Kırgızistanlı 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” yarın açılıyor.
Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Kırgızistanlı 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” yarın açılıyor.
(HUR/ŞEB)FOTOĞRAFLI