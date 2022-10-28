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"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya'nın KKTC'ye direk uçma talebinin bir benzerinin Kırgızistan’dan geldiğini açıkladı.

28 Ekim 2022 Cuma 13:35
"Kırgızistan da KKTC'ye direkt uçuş istiyor!"

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya'nın KKTC'ye direk uçma talebinin bir benzerinin Kırgızistan’dan geldiğini açıkladı. Kazakistan’dan da turizm nedeniyle KKTC'ye yoğun bir trafik olduğunu kaydetti.

Rusya’nın KKTC’ye direkt uçma talebinin bir benzerinin Kırgızistan’dan da geldiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Kıbrıs’a turizm nedeniyle özellikle Kazakistan’dan çok müthiş bir trafik var şu anda” dedi... Karadeniz kıyısında çok büyük bir lojistik liman yapılacağını belirten Karaismailoğlu, “Karadeniz’de çok büyük bir hareketlilik var. Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir zamanlar terör nedeniyle ikindi vakti kapatılmak zorunda kalan, sürekli heyelan ve darlığı nedeniyle araçların birbirine yol vererek ilerlemek zorunda kaldığı Siirt ile Bitlis arasındaki yola yapılan Bitlis Çayı Viyadüğü Birleştirme Segmenti Kaynak Töreni ile Bitlis Çevre Yolu ve Kavşağı açılış töreninin ardından bir grup gazeteci ile sohbet etti. Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi:

KKTC’YE DİREKT UÇUŞLAR: (Rusya’nın KKTC’ye uçuş talebi) Talep şifahen geldi, biz ‘resmi olarak talebinizi bildirin’ dedik. Kırgızistan’dan da direkt uçmak konusunda talep geldi. Özel uçuş da olabilir, resmi de olabilir. Kıbrıs’a turizm nedeniyle özellikle Kazakistan’dan çok müthiş bir trafik var şu anda. Dolu dolu uçaklar çalışıyor, frekanslar çok yüksek ve hâlâ da arttırıyoruz. (Didem Özel Tümer - Milliyet)

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