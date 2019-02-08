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Kırgız Halk Ressamlarının 60 Eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Kırgızistan halk ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı 60 eserin yer alacağı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” pazartesi günü Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor.

Kırgız Halk Ressamlarının 60 Eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Kırgızistan halk ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı 60 eserin yer alacağı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” pazartesi günü Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor.

08 Şubat 2019 Cuma 12:51
Kırgız Halk Ressamlarının 60 Eseri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : Kırgızistan halk ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağışladığı 60 eserin yer alacağı “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” pazartesi günü Kıbrıs Sanat Merkezi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, devlet nişanı ünvanına sahip Talant Ogobaev, Rakha Itikeev, Zhylkchy Zhakypov ve Yuristanbek Shygayev’in yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 60 eserinin yer alacağı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuayesindeki sergi 9.30’da açılacak. Sergi, üç hafta boycunca hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde, ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi 15 Şubat 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

(DOĞ/FEZ)

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