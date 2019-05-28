banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87133
ALTIN
247.136
DOLAR
6.0065
STERLİN
7.6171
EURO
6.7201
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner306

Kira ve elektrik borcunu ödemeyen kiracısına şiddet tehdidi uygulayıp küfretti

Kira ve elektrik borcunu ödemeyen kiracısına şiddet tehdidi uygulayıp küfretti

28 Mayıs 2019 Salı 17:10
Kira ve elektrik borcunu ödemeyen kiracısına şiddet tehdidi uygulayıp küfretti

15.5.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da, kontrol yetkisinin kendisinde bulunan bir işyerinde kiracı olan E.B ( K-26) ye, elektrik ve kira borcunu ödemediği gerekçesiyle “dükkândan çıkmazsan seni de dükkânı da yakarım, sana tecavüz ederim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ( O……) diyerek küfrederek yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapan M.T( E-31 ) şikayet üzerinde 27.5.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Raif Safa, yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Safa şahadetinde zanlının KKTC öğrenci statüsünde bulunduğunu, itham edildiği suçlarla ilgili kendisine okunan dava tebliğine cevaben kabul etmiyorum dediğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

banner317
Zanlının savunmasını yapan avukat Fehmi Altunç ise tahkikat memuruna olayla ilgili birtakım sorular yönetti. Altunç, 15.5.2019 tarihinde vuku bulan olayın niçin 27.5.12 tarihinde polise rapor edildiğini sordu. Tahkikat memuru cevaben “zanlı ve şikâyetçi ilk nazarda aralarında konuşup anlaşmışlardı. Daha sonra zanlı söylemlerini tekrarladığı ve yapmasından korktuğu için şikâyetçi polise gelerek yaşananları anlatıp şikâyetçi oldu” diye cevapladı. Altunç’un, şikâyetçinin olay esnasında yere düştüğü ve ambulans çağrıldığı konusunda bilginiz var mı sorusuna ise tahkikat memuru  “evet var. Bölge sakinlerinden yapılan soruşturmada şikâyetçinin kendisinin yere düştüğünü ve ambulans gelmeden olay yerinden ayrıldığını tespit ettiğim için işlem yapmadım. Güvenlik kamerasındaki görüntüler gece olması nedeniyle belirgin değildi” diye cevapladı.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davaları görüşülünceye değin KKTC dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 10.000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. Mesele ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Gazimağusa Küfür Tehdit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK'ten çift fatura açıklaması
KIB-TEK'ten çift fatura açıklaması
Hava durumu...
Hava durumu...
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, ekonomi politikalarını anlattı
Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, ekonomi politikalarını anlattı
UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor
UKÜ özel yetenek sınavı 31 Mayıs Cuma günü yapılıyor
Görevini kötüye kullanan ve zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı tutuklandı
Görevini kötüye kullanan ve zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı tutuklandı
Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı
Bengihan Kıbrıs Vakıflar Bankası konusunda açıklama yaptı
Şehit Ertuğrul İlkokulu ailesi 55. yılda buluşuyor
Şehit Ertuğrul İlkokulu ailesi 55. yılda buluşuyor
Karagöz’ün ölüm sebebi “kalp krizi ve suda boğulma”, Atabey'in ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek
Karagöz’ün ölüm sebebi “kalp krizi ve suda boğulma”, Atabey'in ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre AP seçimlerini değerlendirdi
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre AP seçimlerini değerlendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim