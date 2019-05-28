Kira ve elektrik borcunu ödemeyen kiracısına şiddet tehdidi uygulayıp küfretti

15.5.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da, kontrol yetkisinin kendisinde bulunan bir işyerinde kiracı olan E.B ( K-26) ye, elektrik ve kira borcunu ödemediği gerekçesiyle “dükkândan çıkmazsan seni de dükkânı da yakarım, sana tecavüz ederim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduktan sonra ( O……) diyerek küfrederek yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapan M.T( E-31 ) şikayet üzerinde 27.5.2019 tarihinde polis tarafından tutuklandı.
Zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Raif Safa, yemin tahtında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Safa şahadetinde zanlının KKTC öğrenci statüsünde bulunduğunu, itham edildiği suçlarla ilgili kendisine okunan dava tebliğine cevaben kabul etmiyorum dediğini belirterek teminata bağlanmasını talep etti.
Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davaları görüşülünceye değin KKTC dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 10.000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.
Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. Mesele ile ilgili tahkikat devam ediyor.